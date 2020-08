Merate, ultimo appuntamento con il Cinema al chiaro di luna

Giovedì 6 alle 21 appuntamento con “Chi ha incastrato Roger Rabbit”

MERATE – Ultimo appuntamento con la rassegna “Cinema al chiaro di luna” giovedì 6 agosto alle 21.30 in piazza Libertà (dietro al Municipio). L’iniziativa è promossa dall’Associazione Pro Loco Merate in collaborazione con il Comune di Merate. E’ prevista la proiezione del film d’animazione “Chi ha incastrato Roger Rabbit”.

Un film per tutti, grandi e piccini, che mescola l’arte del cartone animato alla

presenza di attori in carne ed ossa in uno degli esperimenti cinematografici più

riusciti. Ingresso gratuito

A causa delle norme anti-covid i posti a sedere sono limitati, vi consigliamo quindi di

prenotare via email a info@prolocomerate.org