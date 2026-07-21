Merate, ultimo appuntamento il 24 con la rassegna IoTeatroTuSedia

Appuntamento venerdì 24 luglio alla sede di Ronzinante a Novate

Ivano Gobbato condurrà il pubblico nel mitico “Mondo Piccolo” di Giovanni Guareschi

MERATE – Ultimo imperdibile appuntamento venerdì 24 luglio con IoTeatroTuSedia, l’originale rassegna culturale organizzata da Ronzinante.

L’ospite della serata sarà Ivano Gobbato che, grazie alle sue dote di divulgatore, condurrà il pubblico nel “Mondo Piccolo” di Giovanni Guareschi, presentando gli indimenticabili personaggi nati dalla penna dell’inventore di Don Camillo.

“Quasi sessant’anni dopo la morte di Giovannino Guareschi, i suoi racconti sono più vivi

che mai: libri pubblicati quando la Seconda Guerra mondiale era appena finita che se oggi

vai a chiederli in una libreria qualsiasi – anche minuscola, anche di paese – li hanno e te li

vendono (per non parlare delle biblioteche), film in bianco e nero girati negli anni ‘50 del

secolo passato che quando li ridanno in televisione (e li trasmettono praticamente una

volta l’anno) non solo sono in prima serata ma fanno addirittura ascolti da blockbuster…

com’è possibile? Quale segreto si nasconde tra i poderi della Bassa, là dove il viale di

pioppi finisce e il grande fiume è il solo refrigerio nelle estati spaccate dal sole a martello?” si chiedono gli organizzatori.

Che aggiungono: “Un’ora è troppo poca per svelare un mistero come questo, ma un’ora basta per addentrarsi nelle vie che separano la canonica in cui vive il parroco dall’officina dove lavora il meccanico che è anche sindaco, e per ritrovarsi insieme sulla piazza e guardare il campanile e il municipio, l’uno a due passi dall’altro, che ad ascoltar bene sembra che persino le mura sussurrino e abbiano cose da dirsi”.

La rassegna rientra nel progetto Artestando 0-100, realizzato con il contributo del Fondo

Ambiente e Cultura (Acinque Energia – Fondazione Comunitaria del Lecchese – Lario Reti

Holding – Silea).

Tutte le serate si svolgono a Novate (fraz. di Merate) in Via Vittorio Veneto 1. In caso di

pioggia gli spettacoli si svolgeranno all’interno della sede. L’ingresso sarà ad offerta libera

e il ricavato verrà utilizzato per finanziare le incessanti attività dell’associazione.

Per assistere allo spettacolo sarà sufficiente presentarsi muniti di sedia (non andrebbe

detto ma se ve la dimenticaste ci penserà l’organizzazione), senza dover prenotare.

Verrà a breve invece svelato il programma dei festeggiamenti per i 25 anni di Ronzinante.

Sarà l’occasione per ripercorrere insieme a vecchi e nuovi amici e amiche la storia

dell’associazione meratese che, in questo quarto di secolo, ha organizzato centinaia di

eventi e corsi teatrali su tutto il territorio, grazie alla perseveranza dei soci, al sostegno del

pubblico e dei tanti enti pubblici e privati che hanno creduto e credono nella costante

necessità di avere a Merate un così fiorente presidio culturale.

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Per qualunque altra informazione sarà sufficiente scrivere a info@ronzinante.org o

chiamare il 335.5254536.