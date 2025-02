Merate, un reading musicale per il giorno del ricordo

Appuntamento sabato 8 febbraio alle 17 in sala civica a Merate

In scena un reading musicale con Natalya Chesnova alla fisarmonica e la voce recitante di Nicola Portonato

MERATE – Un racconto vibrante e commovente che si snoda attraverso le testimonianze di chi ha subito i tragici eventi delle Fobie senza comprenderne i motivi e e la portata.

E’ in programma sabato 8 febbraio alle 17 in sala civica (viale Lombardia) il reading musicale è promosso dall’amministrazione comunale in occasione del giorno del ricordo. In scena Natalya Chesnova alla fisarmonica con la voce recitante di Nicola Portonato, a cui si deve anche l’elaborazione dei testi.

La rappresentazione è basata sullo scambio epistolare tra due donne, due intellettuali tutt’oggi viventi, Anna Maria Mori e Nelida Milani, che all’epoca erano bambine e filtrano i loro ricordi proprio attraverso la loro sensibilità infantile.

Lo spettacolo è a ingresso libero.