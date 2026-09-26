Merate. Villa Confalonieri, 710 mila euro da Regione per il Polo Culturale

Il Comune di Merate è tra i vincitori del bando “Progetti integrati della cultura 2026–2029”

Il progetto prevede laboratori, una caffetteria sociale, mostre, eventi e nuovi spazi museali

MERATE – 710 mila euro per dare nuova vita a Villa Confalonieri e trasformarla in un Polo culturale di riferimento per la Brianza Meratese. Il Comune di Merate è risultato infatti vincitore del bando “Progetti integrati della cultura 2026–2029” di Regione Lombardia, ottenendo un contributo di 710.000 euro destinato al progetto di riqualificazione e valorizzazione della storica Villa.

Il finanziamento regionale va a integrare il quadro complessivo delle risorse che il Comune destinerà alla riqualificazione dell’edificio. Il progetto era già stato presentato nelle commissioni consiliari e prevede una riorganizzazione degli spazi con funzioni culturali, educative e sociali distribuite sui diversi livelli della Villa.

Al piano seminterrato troveranno spazio attività polifunzionali, laboratori e una caffetteria sociale. Il piano terra sarà invece dedicato a mostre temporanee, incontri ed eventi, creando ambienti destinati a una programmazione culturale diversificata e continuativa.

Il primo piano sarà il cuore della componente museale, con funzioni permanenti o semi-permanenti. Tra queste è previsto il Museo di Storia Naturale “Don Michelangelo Ambrosioni”, insieme alla Sala Lazzarini, dedicata alla memoria della Resistenza locale. A completare l’offerta sarà un nuovo Museo dello Spazio e dell’Astronomia, che verrà realizzato in collaborazione con l’Osservatorio Astronomico di Brera.

Anche il giardino storico entrerà a far parte del progetto, diventando uno spazio destinato a iniziative culturali e attività educative.

L’ambizione è fare di Villa Confalonieri un punto di riferimento per la rete culturale della Brianza Meratese, anche attraverso il progetto di promozione turistica e culturale Brianza Valley. L’obiettivo dichiarato dal Comune è costruire un polo culturale accessibile, capace di proporre una programmazione continuativa e di mettere in relazione patrimonio, scienza e comunità.

Un progetto che punta quindi anche alla collaborazione con associazioni ed enti sovracomunali, all’interno di una rete più ampia di iniziative culturali. Tra queste viene citato anche “L’Arte in Comune”, progetto presentato da ANCI Lombardia e Regione Lombardia.

Il Comune di Merate ha espresso il proprio ringraziamento alla Regione e all’Assessorato regionale alla Cultura per aver creduto nella proposta e per averne riconosciuto il valore per l’intero territorio. Un riconoscimento è stato rivolto anche ai progettisti e agli uffici comunali che hanno lavorato alla costruzione della proposta e alla candidatura.

Il risultato, sottolinea l’amministrazione, nasce dalle competenze messe in campo e da un lavoro condiviso. Per Villa Confalonieri si apre così una nuova fase, con l’obiettivo di trasformare l’edificio in uno spazio capace di concentrare attività museali, divulgazione scientifica, iniziative culturali ed educazione, rafforzandone il ruolo all’interno della rete territoriale.

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