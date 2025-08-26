Merate. Villa Confalonieri si riempie di musica: inaugurato il Festival Agnesi

Un’inaugurazione di successo

Armonie strumentali e racconti teatrali dal forte impatto emotivo

MERATE – Con una serata intensa e ricca di emozioni è iniziato il Festival Agnesi a Merate. L’inaugurazione ha avuto luogo nella suggestiva cornice di Villa Confalonieri, dove la Sala Zappa, gremita di pubblico, ha accolto i giovani musicisti dell’Orchestra Agnesi.

Gli spettatori hanno potuto apprezzare diverse formazioni cameristiche, un duo di trombe, un trio di flauti e un quartetto d’archi, arricchite dagli interventi teatrali dei ragazzi di Ronzinante, che hanno sapientemente intrecciato parole e musica, creando un racconto coinvolgente e originale.

A illustrare gli appuntamenti musicali della settimana è stato Alberto Longhi, mentre il direttore Marcello Corti ha colto l’occasione per ringraziare gli sponsor che supportano la manifestazione. Alla serata hanno partecipato anche il sindaco Mattia Salvioni e l’assessora alla cultura Patrizia Riva, che hanno portato il saluto dell’amministrazione comunale, sottolineando l’importanza del festival per la vita culturale della città.

Il secondo appuntamento si è svolto ieri sera alle ore 21, sempre a Villa Confalonieri, con il concerto del Donizetti Opera Ensemble. Protagonisti della serata Franco Tangari, aloboe e ospite speciale al corno inglese dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, Antonietta La Donna e Rossella Pirotta (violini), Christian Serazzi (viola) ed Elisa La Donna (violoncello). Inoltre, Massimo Salomoni, autore del volume Maria Gaetana Agnesi: l’avversiera, ha accompagnato il pubblico in un coinvolgente percorso di scoperta dedicato a Maria Teresa Agnesi.

Il programma completo del festival è disponibile su www.festivalagnesi.it. L’ingresso è libero.