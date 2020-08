“Meraviglie a bassa quota”, il festival è iniziato: emozioni e divertimento in piazza

Giovedì a Lecco si è aperto il terzo Festival delle Meraviglie (a bassa quota)

Emozioni e divertimento con gli artisti circensi, equilibristi e musicisti

LECCO – Cambia la formula ma non il talento degli artisti in scena, né la bellezza delle loro esibizioni: è iniziato giovedì il “Festival delle Meraviglie” di Lecco con i primi spettacoli in piazza Garibaldi.

Meraviglie non più ad “alta quota”, come era stato nominato l’evento nelle precedenti edizioni, bensì “a bassa quota” a segnalare anche nel titolo della manifestazione un cambiamento dovuto nelle modalità della manifestazione per rispettare le misure anti-Coronavirus.

Gli artisti non sfilano tra il pubblico che quest’anno non starà “con il naso all’insù ma volgerà lo sguardo verso il palco – ha spiegato il direttore del festival, Alessandro Serena, nipote di Moira Orfei – abbiamo dovuto ridimensionare dal punto di vista ‘fisico’ l’evento spostandolo sul palco di piazza Garibaldi per consentire agli spettatori di poter assistere in sicurezza” dalla platea opportunamente allestita con contrassegnati i posti a sedere.

“In passato gli spettacoli del festival hanno regalato un’atmosfera onirica, poetica che resterà anche in questa edizione – ha proseguito Serena – ma abbiamo dato spazio anche alla comicità, all’acrobazia e alla musica”.

Risate e… meraviglia

Ad aprire la rassegna, giovedì alle 18 è stato proprio lo show musicale dei “Jashgawronsky Brothers” un quartetto che si dichiara proveniente dall’Armenia (ma solo per gioco) e che ha offerto concerto istrionico, clownerie musicali con strumenti ricavati con materiali riciclati: chitarre, trombe, batterie realizzate con plastica e altri oggetti della vita quotidiana. Un’esibizione divertente che ha strappato risate ed allegria.

La sera è stata invece la volta delle acrobazie degli “ArtemakiaIl nuovo circo”. Si tratta di gruppo di cinque artisti capitanati da Milo Scotton, diplomato alla Scuola di Circo di Montreal, che ha rapito l’attenzione del pubblico con uno spettacolo di ‘danza sospesa’, coreografie e numeri di equilibrismo.

Gli spettacoli di venerdì e sabato

Il festival proseguirà oggi, venerdì alle 18, con Milana Ogorova & Mariusz Ogor, il ‘Duo Ogor’ e il loro spettacolo di acrobalance. Il duo è stato vincitore al Festival Internazionale del Circo di Roma anche al Wuquiao International Circus Festival in Cina per la loro performance unica, e si è esibito al Cirque du Soleil – per l’intera tournée di Totem.

Sabato, sempre alle 18, sarà invece la volta di Veronica Gonzalez e il suo “teatro dei piedi” che unisce il teatro, i burattini, la musica, il linguaggio gestuale, la comunicazione spontanea con il pubblico. I suoi bizzarri personaggi nascono da diverse parti del suo corpo: mani, piedi, braccia, gambe. Ma sono soprattutto la testa e il cuore al servizio di un’arte inimitabile che diverte ed emoziona spettatori di tutte le età.

Ingresso libero con prenotazione

Assistere al festival è gratuito con obbligo di prenotazione esclusivamente telefonica ai seguenti numeri dalle ore 9 alle 18:

0341 295720 – Info Point

0341 271874 – Ufficio Turismo e Cultura

0341 481140 – Ufficio Turismo e Cultura

Le prenotazioni restano valide fino a 10 minuti prima dell’inizio degli spettacoli.