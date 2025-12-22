“Mi accende desiderio”, torna la serie di dialoghi sul senso del vivere

Don Walter Magnoni dialogherà con quattro amici sul tema della Profezia

Tra gli ospiti della 4^ edizione della rassegna, che prenderà il via venerdì 16 gennaio, anche l’Arcivescovo Delpini

LECCO – Anche quest’anno la Comunità pastorale Madonna di Lourdes di Lecco propone la rassegna di incontri dal titolo “Mi accende desiderio”, giunta ormai alla sua quarta edizione. Una proposta che ruota intorno al senso del vivere e che vede don Walter Magnoni dialogare con quattro amici sul tema scelto come guida della riflessione, che prende lo spunto da una poesia di don Angelo Casati: “Ancora mi accende/ desiderio/ di sedermi con te/ e insieme/ perdutamente ringraziare/perdutamente raccontare” (don Angelo Casati, Ad amiche e amici. Sulla soglia dei miei novant’anni).

Quest’anno la parola che farà da filo conduttore della rassegna – che negli scorsi anni ha visto la partecipazione di molti autorevoli ospiti – sarà “profezia”. Quali sono le parole profetiche del nostro tempo? Come cercare luce in mezzo a tanti profeti di sventura?

Con Bruno Bignami, direttore dell’Ufficio Nazionale della Pastorale sociale della CEI, si darà il via al percorso con un approccio teologico e attento alle figure profetiche del nostro tempo. L’appuntamento sarà venerdì 16 gennaio alle 20.45.

Venerdì 30 gennaio al centro della scena ci sarà lo sguardo dell’economia con l’attenzione ai cambiamenti in atto: ad intervenire sarà Davide Maggi, economista dell’Università del Piemonte Orientale e figura già nota al nostro pubblico.

Venerdì 6 febbraio sarà la volta di Serena Sinigaglia, regista italiana e direttrice artistica del teatro Carcano, con cui si aprirà un confronto con uno sguardo laico e appassionato al bene civile.

Infine, sarà l’Arcivescovo di Milano, Mario Delpini, a chiudere il percorso il lunedì 16 febbraio alle ore 20.45.

Anche la musica e le letture dei testi saranno un aiuto per introdursi nei temi. Ancora una volta, ad accompagnare le serate ci saranno musicisti e attori, guidati da Luca Radaelli, che si alterneranno nella lettura dei testi degli autori cari.

Gli incontri – ad ingresso libero – si terranno, come di consueto, presso la sede di Teatro Invito, in via Ugo Foscolo 42 a Lecco.

La rassegna è realizzata in collaborazione con il Comune di Lecco, Teatro Invito, ACLI provinciali di Lecco, BCC Valsassina e Cabagaglio.