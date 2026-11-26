Domenica 29 novembre, dalle 10 alle 18, torna l’appuntamento nell’ex convento di Santa Maria della Misericordia

Artigianato, prodotti tipici, idee regalo e specialità gastronomiche animeranno gli spazi del complesso storico

MISSAGLIA – Settanta espositori, specialità gastronomiche, idee regalo e un pomeriggio ricco di iniziative per grandi e piccoli. A Missaglia torna “Auguri di Natale al Monastero”, l’appuntamento che domenica 29 novembre animerà gli spazi dell’ex convento quattrocentesco di Santa Maria della Misericordia, in via della Misericordia 25.

Dalle 10 alle 18 i visitatori potranno immergersi nell’atmosfera delle feste passeggiando tra gli stand allestiti nel complesso storico, tra artigianato creativo e produzioni enogastronomiche. L’iniziativa è curata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Missaglia e rientra nel progetto “Il Bello della Brianza”, finanziato da Regione Lombardia e cofinanziato dai Comuni di Arcore, Bulciago, Casatenovo, Correzzana, Missaglia e Monticello Brianza.

L’offerta degli espositori spazierà dalle ceramiche dipinte a mano ai complementi d’arredo in legno intarsiato, passando per quadri, candele, borse, accessori, gioielli artigianali e illustrazioni. Non mancheranno prodotti biologici per la cura della persona e numerose proposte per chi è alla ricerca di regali originali.

Ampio spazio sarà riservato anche ai sapori del territorio. Tra gli stand si potranno trovare formaggi, salumi, olio, vino, miele, zafferano e altre produzioni artigianali, insieme ai dolci delle festività, dai panettoni al cioccolato.

Tra gli appuntamenti principali della giornata spicca la tavola rotonda “Ti racconto il mio panettone”, in programma alle 15.30 nella Sala Ristoro. L’incontro, a ingresso libero, vedrà la partecipazione di sei professionisti del settore: Alessandro Marra della Pasticceria Marra di Cantù, Alfredo Nessi della Pasticceria Nessi di Dolzago, Corrado Scaglione di Cerere Bakery di Triuggio, Paolo Sala di Paolo Sala Bakery di Viganò, Michele De Pace di Pantramvai di Seregno e Luca Anichini di Lampo Di Dolcezza di Seregno. Al termine è prevista una degustazione gratuita.

Per tutta la giornata sarà inoltre possibile concedersi una pausa tra le proposte degli espositori, con caffetteria, birre e gin artigianali, prodotti da forno, pagnotte speciali, focacce, pizze e brioches. Presente anche il food truck della Gelateria Spirali, che proporrà cioccolate calde gourmet, mele stufate alla cannella con panna, crêpes e fragole al cioccolato.

Il pomeriggio sarà dedicato soprattutto ai bambini e alle famiglie, con attività a partire dalle 14.30. I più piccoli potranno affidare i propri desideri alla “Posta di Babbo Natale”, imbucando una letterina indirizzata direttamente al Polo Nord.

Torna anche il concorso di disegno “Il Natale per me è…”, rivolto agli alunni della scuola primaria. I bambini potranno consegnare i propri elaborati agli Elfi nella chiesa sconsacrata. I disegni saranno valutati da una giuria della Bottega dell’Arte ed esposti domenica 6 dicembre sotto i portici di Piazza Libertà, in occasione della premiazione dei primi tre classificati per ogni classe.

Non mancherà un’iniziativa all’insegna della solidarietà con “Aiutanti cercansi”, la raccolta di doni destinati all’orfanotrofio di Mabokoni, in Kenya. I bambini potranno contribuire portando beni di prima necessità, come spazzolini, dentifrici, saponi, matite e pastelli. Chi depositerà un regalo nella slitta tra le 14.30 e le 18.30 riceverà il diploma ufficiale di “Aiutante di Babbo Natale”.

Alle 15 spazio invece allo spettacolo di animazione interattiva in costume “Chi ha incastrato Babbo Natale?”. Prima dell’inizio è previsto il raduno dei piccoli partecipanti, con la possibilità di vestirsi da elfo. Per prendere parte all’iniziativa è richiesta la registrazione via email all’indirizzo prenotazioni.monastero@gmail.com.

La giornata sarà anche un’occasione per scoprire il patrimonio storico e artistico del Monastero di Santa Maria della Misericordia. I visitatori potranno ammirarne gli affreschi, il chiostro, il refettorio, la dispensa, la chiesa sconsacrata e il parco, aggiungendo alla visita dei mercatini un percorso tra gli ambienti dell’antico complesso.

Per informazioni è possibile scrivere all’indirizzo assessore.cultura@comune.missaglia.lc.it oppure consultare il profilo Instagram @monastero_della_misericordia.