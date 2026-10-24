Missaglia celebra San Francesco: oltre 500 persone all’evento della Fondazione

All’oratorio San Giuseppe l’incontro della Fondazione Costruiamo il Futuro con Francesco Ielpo, Davide Rondoni e Carlo Conti, collegato da remoto

Novanta minuti di riflessioni su povertà, natura e fratellanza universale, a ottocento anni dalla morte del Patrono d’Italia

MISSAGLIA – Oltre 500 persone hanno partecipato a “Un uomo chiamato Francesco”, la serata dedicata alla figura di San Francesco d’Assisi, organizzata dalla Fondazione Costruiamo il Futuro in occasione degli ottocento anni dalla morte del Patrono d’Italia. L’evento gratuito, ospitato nel salone principale dell’oratorio San Giuseppe di Missaglia, ha riunito esponenti del mondo religioso, culturale e televisivo per un confronto sulla vita e sull’eredità spirituale del Santo.

L’appuntamento, svoltosi sabato 24 ottobre, ha visto protagonisti padre Francesco Ielpo, custode di Terra Santa, il poeta e scrittore Davide Rondoni e il conduttore televisivo Carlo Conti, intervenuto in collegamento da remoto. A introdurre la serata è stato Maurizio Lupi, presidente della Fondazione Costruiamo il Futuro, mentre il confronto è stato moderato dal giornalista Ubaldo Casotto.

Nel corso dei novanta minuti dell’incontro, gli ospiti hanno condiviso testimonianze, studi ed esperienze legate alla figura di San Francesco, approfondendo temi come la povertà, l’amore per la natura e la fratellanza universale. Le riflessioni si sono concentrate sul valore del messaggio francescano e sulla sua influenza spirituale, ancora oggi significativa per milioni di persone in tutto il mondo.

Tra i relatori, padre Francesco Ielpo ricopre uno degli incarichi più antichi della Chiesa cattolica, rappresentando il ministro provinciale dei Frati Minori attivi in Medio Oriente. L’ordine religioso, i cui membri sono comunemente conosciuti come francescani, fu fondato proprio da San Francesco nel 1209.

Davide Rondoni, poeta, scrittore e drammaturgo, ha ricoperto ruoli direttivi in musei e istituzioni culturali ed è attualmente presidente del Comitato nazionale per le celebrazioni degli ottocento anni dalla morte di San Francesco. Carlo Conti, invece, è da anni legato alla figura del Santo attraverso la conduzione di “Con il Cuore – Nel nome di Francesco”, l’evento televisivo benefico dedicato alla musica e alla solidarietà, trasmesso in diretta su Rai Uno dal sagrato della Basilica Superiore di San Francesco ad Assisi.

Alla serata ha partecipato anche la vicepresidente della Fondazione Costruiamo il Futuro Elisa Mattavelli. In apertura sono intervenuti per un saluto il sindaco di Missaglia Paolo Redaelli e don Carlo Leo, nuovo parroco di Missaglia, Maresso e Lomaniga.

“Un uomo chiamato Francesco” rientra nel programma di “Brianza Incontra”, il ciclo di appuntamenti gratuiti promossi sul territorio dalla Fondazione Costruiamo il Futuro.