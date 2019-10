Missaglia, compleanno in musica per la Fabio Sassi con l’orchestra Agnesi

Appuntamento sabato 26 ottobre alle 21 alla Basilica Romana Minore di Missaglia

Il concerto vedrà protagonisti i musicisti dell’orchestra Agnesi, diretti dal maestro Marcello Corti

MISSAGLIA – Concerto di archi, fiati e percussioni per il trentesimo anniversario di fondazione della Fabio Sassi Onlus. L’appuntamento è per sabato 26 ottobre alle 21 quando la Basilica Romana Minore di Missaglia ospiterà la talentuosa Orchestra Agnesi di Merate. Una cinquantina circa i musicisti che si esibiranno in un concerto focalizzato sulla danza: dalle note viennesi di Johann Strauss II e dell’overture de Il Pipistrello fino alla celeberrima Danza delle Ore di Amilcare Ponchielli. I brani saranno introdotti da ricche presentazioni che facilitano la fruizione musicale ad ogni tipo di pubblico. In programma anche musiche di Antonin Dovrak tra cui l’imperdibile e adrenalinica Slavonik Dance n.8 e altre sorprese.

L’Orchestra Agnesi

Diretta dall’eclettico Marcello Corti, l’orchestra Agnesi è preparata dai docenti della Scuola di Musica San Francesco: Antonietta La Donna e Marcella Schiavelli hanno lavorato con gli archi, mentre Gloria Uggeri ha seguito il lavoro dei fiati.

“L’Orchestra Agnesi sta diventando un punto di riferimento importante per tutto il territorio – ha dichiarato il maestro Marcello Corti – le richieste di partecipazione e di concerto stanno ampliando l’esperienza Agnesi a tutta la provincia. Questo non sarebbe possibile senza un’associazione come la Scuola di Musica San Francesco, attenta alla cultura e al territorio, inclusiva ma allo stesso tempo attenta alla qualità della sua proposta didattica”. L’Orchestra Agnesi è infatti un progetto della Scuola di Musica San Francesco aperto a tutti coloro che desiderano fare musica insieme; propone tre produzioni all’anno: il Concerto di Capodanno, il Concerto Fiori Musicali ed il Festival Agnesi, giunto nel 2019 alla sua V Edizione.

La Fabio Sassi Onlus

Il concerto di sabato 26 ottobre avrà, come anticipato, una finalità benefica visto che è promosso per festeggiare il 30esimo compleanno della Fabio Sassi. Nata nel 1989 con lo scopo primario di dare sostegno all’équipe di medici e infermieri dell’ospedale di Merate che si occupa di malati terminali, l’Associazione gestisce e sostiene, dal 2002, l’hospice Il Nespolo di Airuno dove ogni anno vengono assistiti oltre 230 pazienti provenienti da tutto il territorio, senza alcun onere a carico delle famiglie. Oltre al personale retribuito, sono attivi 226 volontari che si impegnano gratuitamente sia in Hospice che in assistenza domiciliare e con i malati di Sla a villa Cedri, per un totale che nel bilancio 2018 è di 24.778 ore l’anno il cui valore figurativo è di oltre 566.260 euro (v. http://fabiosassi.it/it/associazione-bilancio.html).