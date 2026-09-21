“Moldova. The Cold Divide”: a Lecco gli scatti di Alessandro Grassani

Dal 4 al 18 ottobre la mostra del fotoreporter Alessandro Grassani nell’ambito della 29^ edizione di Immagimondo

Trentatré fotografie alla Torre Viscontea e quattro pannelli in piazza XX Settembre

LECCO – Un Paese sospeso tra la memoria dell’eredità sovietica e la spinta verso un futuro europeo. È la Moldova raccontata dal fotoreporter Alessandro Grassani attraverso la mostra “Moldova. The Cold Divide 2023-2026″, che arriva alla Torre Viscontea di Lecco nell’ambito della 29ª edizione del festival Immagimondo.

L’esposizione sarà visitabile dal 4 al 18 ottobre 2026 e sarà inaugurata sabato 3 ottobre alle 18 nella sala conferenze di Palazzo delle Paure, alla presenza del fotografo e di Alberto Basciani, docente di Storia Contemporanea e della Russia all’Università Roma Tre. La mostra è organizzata da Les Cultures Aps in collaborazione con il Comune di Lecco e il Sistema Museale Urbano Lecchese.

Il progetto intreccia fotografie e interviste e propone un racconto che cerca di andare oltre la cronaca per restituire la complessità di un Paese collocato tra due mondi. “Siamo particolarmente felici – commentano da Les Cultures Aps – di presentare al festival Moldova. The Cold Divide di Alessandro Grassani, per la prima volta esposta in Italia. Il lavoro di Alessandro Grassani racconta attraverso la forza della fotografia di un Paese forse lontano dal nostro sguardo, ma di grande rilevanza nel contesto geopolitico contemporaneo”.

Il percorso espositivo comprende 33 fotografie all’interno della Torre Viscontea, alle quali si aggiungono quattro pannelli in piazza XX Settembre. Le immagini accompagnano il pubblico lungo la Security Zone, il territorio cuscinetto tra la Moldavia e la Transnistria, enclave filorussa congelata nel tempo dal cessate il fuoco del 1992.

Il racconto si concentra anche sui villaggi moldavi oltre i checkpoint russi e sui territori rimasti in una condizione di sospensione geopolitica. A questo si aggiunge la dimensione della regione autonoma della Gagauzia, caratterizzata da una forte identità filorussa, e l’incontro con le nuove generazioni, sempre più orientate verso l’Europa.

A rendere ancora più evidente il tema del tempo è una particolare scelta tecnica dell’autore. Per i paesaggi realizzati nella Security Zone sono state utilizzate pellicole scadute prima del 1989, anno segnato dalla caduta del Muro di Berlino e dal progressivo dissolversi del blocco sovietico. Grana, alterazioni cromatiche e imperfezioni diventano così parte integrante delle immagini.

La pellicola non è soltanto uno strumento di ripresa, ma diventa un elemento del racconto, mettendo in relazione passato e presente. È una scelta che, nelle parole di Grassani, riflette la particolare percezione del tempo in questo territorio: “In Moldavia il tempo non è una linea. È un accumulo, un’interruzione, un ritorno”.

Per l’assessore alla Cultura del Comune di Lecco Cinzia Bettega, la mostra “accompagnerà il pubblico alla scoperta una realtà complessa, segnata dalla storia e dalle tensioni del presente, restituendo un Paese sospeso, dove passato e futuro convivono e si confrontano”. Bettega sottolinea inoltre la soddisfazione per l’ospitalità dell’esposizione alla Torre Visconte, con una parte del progetto in piazza XX Settembre “per una maggiore visibilità e partecipazione da parte di cittadini e turisti”.

L’appuntamento si inserisce nel programma della 29ª edizione di Immagimondo, festival che da anni porta a Lecco occasioni di incontro e approfondimento legate alla conoscenza del mondo.

La mostra sarà visitabile dal 4 al 18 ottobre 2026: il giovedì dalle 10 alle 13, il venerdì e il sabato dalle 14 alle 18 e la domenica dalle 10 alle 18. L’ingresso è libero.