Monticello Brianza, a Villa Greppi torna “Grandangolo”: due giorni tra geopolitica, fotografia e musica

Il 9 e 10 maggio la quinta edizione della rassegna dedicata ai “paesaggi contaminati”

Incontri con ospiti da tutta Italia, mostra fotografica, letture sceniche e concerto finale

MONTICELLO BRIANZA – Torna a Villa Greppi “Grandangolo – rassegna di paesaggi”, che il 9 e 10 maggio propone la quinta edizione dedicata al tema “Paesaggi contaminati”. L’iniziativa si inserisce nel progetto “Album – Brianza paesaggio aperto”, promosso dall’associazione BRIG con il coordinamento del Consorzio Brianteo Villa Greppi e il sostegno di diversi enti del territorio, ed è diretta da Daniele Frisco e Valentina Sala.

L’edizione 2026 punta lo sguardo su alcuni degli scenari più complessi della contemporaneità, dalle aree segnate dai conflitti alle zone al centro delle tensioni geopolitiche internazionali, come la Groenlandia e il Mar Nero. Il filo conduttore è quello della “contaminazione”, intesa sia come traccia dei drammi del passato sia come intreccio di scambi e relazioni che caratterizzano l’Europa.

Il programma affianca incontri con scrittori, giornalisti e studiosi a una mostra fotografica, una lettura scenica e un momento musicale conclusivo. La rassegna si apre sabato 9 maggio alle 15.30 con l’inaugurazione della mostra “Quasi Europa”, realizzata dal fotografo Luca Nizzoli Toetti, frutto di oltre dieci anni di viaggi attraverso il continente.

Nel pomeriggio sono in programma tre incontri: alle 15.30 Leonardo Parigi interviene sul tema della Groenlandia e delle sue implicazioni geopolitiche; alle 16.45 Yaryna Grusha propone un approfondimento sulla città ucraina di Kharkiv; alle 18 Andrea Santangelo affronta il tema delle guerre in Europa.

In serata, alle 21, spazio alla lettura scenica “Cinque viaggi” di e con Luca Nizzoli Toetti, tratta dal progetto fotografico. Durante la giornata sarà inoltre possibile partecipare, su prenotazione, a un’apericena a cura dell’Agriturismo Cascina Bressanella.

Il programma prosegue domenica 10 maggio alle 16 con Marco Ansaldo, che presenta un approfondimento sul Mar Nero, seguito alle 17.15 dall’intervento di Francesco Chiodelli dedicato alla geopolitica urbana e al tema delle città in guerra. La rassegna si chiude alle 18.30 con il concerto “Suoni contaminati” del Clarionet Ensemble.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero fino a esaurimento posti. La manifestazione si propone come occasione di riflessione sui paesaggi contemporanei, tra conflitti, trasformazioni e nuove forme di relazione.