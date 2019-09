Monticello: visite guidate, teatro danza e atelier in mostra a Villa Greppi

Fine settimana intenso a Villa Greppi nell’ambito della manifestazione Ville aperte in Brianza

E’ in programma anche lo spettacolo di teatro danza promosso da Caffeine

MONTICELLO – Non solo le visite guidate, ma anche uno spettacolo di teatro danza e l’apertura al pubblico dell’atelier allestito in loco. Sarà un fine settimana intenso quello in programma sabato 28 e domenica 29 settembre a Villa Greppi nell’ambito di Ville Aperte in Brianza, iniziativa promossa dalla Provincia di Monza e Brianza per mettere in mostra il patrimonio storico e artistico brianzolo. La dimora che fu dei Greppi non poteva non aderire a questa manifestazione, organizzando delle visite guidate dalle 14 di sabato alle 17 di domenica.

Un percorso tra parco e villa

I visitatori potranno effettuare un percorso di 45 minuti tra il Parco e l’interno della Villa per scoprire anche il contesto socio economico e politico in cui la famiglia Greppi ha occupato un ruolo di primo piano tra Ottocento e Novecento. Non solo, ma si potrà approfondire la figura di Alessandro Greppi analizzando le sue opere artistiche e documentarie. (Orari delle visite guidate: sabato 28 settembre alle 14, alle 15, alle 16 e alle 17; domenica 29 settembre alle 9:30, alle 10:30, alle 11:30, alle 14, alle 15, alle 16 e alle 17. Per prenotazioni www.villeaperte.info).

Teatro danza con Caffeine

Attesa per le 18 di sabato, poi, la Compagnia Sanpapiè, che nell’ambito del festival “Caffeine” porta nel parco della Villa il suo “La città si muove”. La performance è un’opera di danza itinerante nata dalla 1-Bit Symphony dell’artista newyorkese Tristan Perich, manifesto dell’elettronica post-moderna. Con coreografia di Lara Guidetti e drammaturgia di Marcello Gori, lo spettacolo è un’opera di danza itinerante per spettatore singolo: i danzatori si muovono in funzione dello spazio e del pubblico, che si trova a essere inconsapevolmente parte del disegno coreografico. (Per informazioni e prenotazioni scrivere a info@piccoliidilli.it).

Atelier aperto al pubblico

Infine, nel pomeriggio di sabato (dalle 14 alle 18) e per l’intera giornata di domenica (dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 14 alle 18), i presenti avranno la possibilità di visitare l’atelier d’arte della Villa, di conoscere i due artisti che ci lavorano e di ammirarne le opere. Con due linguaggi distantissimi e storie professionali molto diverse, Vera Pravda e Roberto Picchi sono i due artisti selezionati dal Consorzio Brianteo Villa Greppi per il 2019 nell’ambito del progetto “Residenze d’artista”. Scultore e ideatore di installazioni site-specific lui, pittrice lei, i due artisti trovano un forte punto di contatto nella passione per il tema ambientale ed ecologista.