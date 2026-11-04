Morlotti protagonista a Valmadrera: incontro con UNI3 l’11 novembre

La storica dell’arte Laura Polo D’Ambrosio guiderà il pubblico alla scoperta del pittore lecchese

Mercoledì 11 novembre alle 15 al Centro Culturale Fatebenefratelli

VALMADRERA – Ennio Morlotti e il suo legame con il territorio lecchese saranno al centro del prossimo appuntamento di UNI3 Valmadrera. Mercoledì 11 novembre, alle 15, il Centro Culturale Fatebenefratelli ospiterà il terzo incontro della rassegna 2026/2027, con la conferenza della professoressa Laura Polo D’Ambrosio, dal titolo “Ennio Morlotti. Un marziano a Lecco. Riflessioni sulla mostra alla Galleria Bellinzona”.

Storica dell’arte specializzata in arte medievale lombarda, già docente di Storia dell’Arte al Liceo Classico Alessandro Manzoni, Polo D’Ambrosio collabora a pubblicazioni accademiche e svolge attività di consulenza per l’allestimento di mostre.

L’incontro sarà dedicato alla figura di Morlotti, nato a Lecco nel 1910 e scomparso a Milano nel 1992, considerato uno dei più importanti pittori italiani del Novecento. Dopo gli studi artistici e i soggiorni a Firenze e Parigi, l’artista entrò in contatto con le principali correnti della pittura europea contemporanea. Fu tra i protagonisti del gruppo di Corrente e nel dopoguerra sviluppò uno stile personale, caratterizzato da una forte intensità espressiva e da una particolare ricerca sulla materia e sul colore.

Nei suoi lavori il paesaggio, la vegetazione e le forme naturali diventano elementi attraverso cui sperimentare nuove possibilità pittoriche, andando oltre la semplice riproduzione della realtà. Un percorso nel quale il rapporto con la Lombardia, la Brianza e il territorio lecchese assume un ruolo significativo.

La conferenza offrirà anche l’occasione per approfondire la mostra “Ennio Morlotti. Un marziano a Lecco”, ospitata dall’8 ottobre al 31 dicembre 2026 alla Galleria Bellinzona di Lecco. L’esposizione raccoglie circa 60 opere, tra dipinti, disegni, pastelli e incisioni, realizzate tra il 1937 e il 1989. Il percorso permette di ripercorrere l’evoluzione artistica del pittore, dagli esordi figurativi fino alla maturità espressiva, mettendo in evidenza la sua ricerca sul paesaggio e sulla materia.

Al termine dell’appuntamento sarà inoltre possibile visitare la mostra “Alone Together”, allestita nella Sala Esposizioni del Centro Culturale Fatebenefratelli, insieme alle artiste Beatrice Valessina ed Elisa Veronelli.

L’incontro dell’11 novembre sarà preparatorio alla visita guidata alla mostra di Morlotti, in programma il 18 novembre alle 15. Nel corso della conferenza sarà possibile iscriversi alla visita.

Il calendario di UNI3 proseguirà mercoledì 25 novembre con l’intervento di fra Riccardo Corti, monaco dell’Ordine dei Cappuccini, che parlerà della figura di San Francesco d’Assisi con l’incontro “Francesco vive ancora”.

La partecipazione agli appuntamenti è libera e gratuita.