Sapori e radici culturali dell’antico borgo di Villatico a Colico

18-19-20 maggio le Giornate Europee dei Mulini storici

COLICO – Molino Maufet, Molino Murgana, Molino Seregni, Molino Secrista, e Latteria di Villatico per la seconda volta insieme, aderiranno alle due giornate Europee dedicate ai Mulini Storici, patrocinate dell’ AIAMS (Associazione Italiana Amici dei Mulini Storici) sul territorio italiano.

Forse in pochi sono a conoscenza del fatto che lungo l’antica Roggia Molinaria di Colico, a partire dalla fine del 1200 sorgeva un complesso di almeno 12 mulini quasi tutti allineati su di essa ed in grado di attingervi.

Una memoria storica importante che, a partire dal restauro del Molino Maufet iniziato circa due anni fa, ha sollecitato e rianimato i ricordi di un borgo circondato da maestose montagne e permeato da un passato dalle “radici antiche”.

Quale migliore occasione delle giornate europee dei mulini per iniziare a riscoprire uno spaccato di settecento anni di Storia, .. la realtà artigianale e rurale di Villatico, frazione legata a doppio filo con i suoi torrenti e con lo sfruttamento sostenibile delle sue acque. Una passeggiata a ritroso sulle tracce degli ultimi mulini idraulici, che di recente hanno trovato accoglienza e voglia di riscoperta fra i cittadini oltre ad una nuova prospettiva temporale..

Un percorso di due chilometri lungo l’antico percorso d’acqua suggerisce la presenza di questi manufatti che, dal Medioevo fino ad epoche più recenti furono le macchine più utilizzate nelle attività produttive di questo luogo. Il fatto che in Colico fossero tutte ruote verticali, ne evidenzia in modo chiaro e preciso la suddetta collocazione storica.

Le opere di restauro sono merito e volontà dei proprietari privati che con dedizione ed entusiasmo, a partire dallo scorso anno, aprono al pubblico, con uno sguardo fiducioso al futuro.

Far rivivere la storia dei mulini significa ridare vita ad un retaggio etnografico sicuramente poco noto ma dall’indubbio valore storico, fatto di ingegno e fatica e che rappresenta uno spaccato di vita iniziato in epoche assai differenti dalle attuali, ma con delle accomunanze costanti. Lanciata nella sua forma attuale in Francia dal 2007 e attuata in Italia dall’Associazione AIAMS a partire dal 2012, l’iniziativa delle giornate europee dei mulini (alla quale Colico dallo scorso anno aderisce) riceve, anno dopo anno, un sempre maggior seguito.



I Molini di Villatico hanno previsto un ricco programma dedicato a grandi e piccini che si abbinerà alla visita dei mulini, con il Patrocinio del Comune di Colico e in collaborazione con: Latteria di Villatico, Colico in Cantina, Parrocchia di San Bernardino, APAS Associazione Produttori Apistici Sondrio.

