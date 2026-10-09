Mulini storici protagonisti sabato 10 ottobre ad Abbadia e Perledo

Doppio appuntamento nel Lecchese per la prima Settimana dei Mulini Storici

Al mattino seminario sulla filiera della seta al Civico Museo Setificio Monti, nel pomeriggio visita-spettacolo al Mulino del Pepott lungo il Sentiero del Viandante

ABBADIA/PERLEDO – La storia dei mulini, della seta e degli antichi opifici torna protagonista nel Lecchese. Sabato 10 ottobre sono in programma due appuntamenti ad Abbadia Lariana e Perledo, inseriti nella prima edizione della Settimana dei Mulini Storici, promossa da Regione Lombardia in collaborazione con AIAMS – Associazione Italiana Amici dei Mulini Storici.

L’iniziativa nasce nell’ambito della Legge Regionale 9/2026 e punta a valorizzare il patrimonio storico, culturale e paesaggistico legato a mulini, segherie, folli, magli, pile da riso e torcitoi da seta. Per quattro fine settimana di ottobre saranno coinvolte le province di Varese, Lecco, Mantova e Brescia, con incontri, formazione, spettacoli, musica, arte e momenti di approfondimento.

La giornata inizierà ad Abbadia, dove il Civico Museo Setificio Monti ospiterà un seminario dedicato alla tradizione serica lombarda e al ruolo che i mulini storici hanno avuto nello sviluppo economico e industriale del territorio lecchese.

L’appuntamento si terrà nella sala civica don Gnocchi, in via Nazionale 107, nel cortile del museo. Il programma prenderà il via alle 9 con il check-in, seguito alle 9.30 dai saluti istituzionali, con il sindaco di Abbadia Lariana Roberto Sergio Azzoni e Gabriele Setti, presidente dell’Associazione Italiana Amici dei Mulini Storici.

Alle 9.45 Antonio Tesini, responsabile della Cooperativa Agricola Biologica Ca’ Magre, interverrà con “Dove nasce la seta. Storie di gelsi e di bachi”. A seguire, la conservatrice del Civico Museo Setificio Monti Barbara Cattaneo illustrerà il tema “Il torcitoio di Abbadia nel contesto dell’industria serica lecchese nel XIX secolo”.

La mattinata proseguirà con un momento di formazione dedicato ai proprietari di mulini e, alle 11.30, con una visita al Civico Museo Setificio Monti. Previsto infine anche un pranzo con quota individuale.

L’ingresso è libero, ma la partecipazione è su prenotazione al seguente link.

A Perledo il Mulino del Pepott torna a vivere

Nel pomeriggio l’attenzione si sposterà a Perledo, lungo il Sentiero del Viandante, dove sarà protagonista il Mulino del Pepott.

Dalle 14.45 alle 17.30 il pubblico potrà partecipare a un’esperienza che unirà racconto storico, musica e teatro, con l’obiettivo di riportare in vita atmosfere, personaggi e memorie legate al mondo dei mulini.

Il luogo, inserito in uno dei percorsi escursionistici più suggestivi del territorio lecchese, diventerà così lo scenario di un appuntamento pensato per raccontare la storia attraverso più linguaggi, dalle melodie del violino all’interpretazione teatrale.

Anche in questo caso l’ingresso è libero, ma la partecipazione è su iscrizione, sempre andando sul sito Eventbrite.

Un patrimonio che racconta il territorio

I due appuntamenti mettono in luce due facce diverse ma complementari dello stesso patrimonio: da una parte la filiera della seta, che ha segnato profondamente la storia produttiva lecchese, dall’altra il mondo dei mulini storici e delle comunità che per secoli hanno vissuto attorno a queste strutture.

La Settimana dei Mulini Storici nasce proprio con questo obiettivo: far conoscere luoghi, tecniche e saperi che hanno contribuito allo sviluppo dei territori e che oggi rappresentano una parte importante della memoria collettiva.