Musei civici di Lecco, 135 candidati per il posto di conservatore

ll bando indetto dal Comune ha riscosso un notevole successo

La prova scritta si terrà domani, giovedì 18 giugno, al Politecnico

LECCO – Saranno ben 135 i candidati che giovedì 18 giugno si presenteranno al Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano per sostenere la prova scritta del concorso pubblico indetto dal Comune di Lecco per l’assunzione di un nuovo conservatore museale a tempo pieno e indeterminato.

L’esame è in programma alle ore 10 e rappresenta il primo passaggio della selezione che porterà all’individuazione della figura chiamata a guidare e valorizzare il patrimonio dei Musei Civici cittadini. Il concorso prevede infatti una prova scritta e una successiva prova orale, già fissata per il 25 giugno presso il municipio di piazza Diaz.

Il Comune di Lecco è alla ricerca di un funzionario conservatore museale, inquadrato nell’Area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni, che dovrà occuparsi delle attività tecnico-scientifiche legate alle collezioni museali, dalla conservazione alla catalogazione, fino alla valorizzazione e alla promozione culturale del patrimonio cittadino.

Il bando ha riscosso un notevole interesse, come dimostra l’elevato numero di domande presentate per un unico posto disponibile. Tra i requisiti richiesti figurano lauree nell’ambito dei beni culturali, della storia e delle discipline umanistiche, oltre a competenze specifiche in materia di museologia, legislazione dei beni culturali, conservazione del patrimonio e gestione museale.

Durante la prova scritta i candidati saranno chiamati a dimostrare conoscenze approfondite sulla normativa nazionale e regionale dei beni culturali, sugli standard museali, sulla gestione delle collezioni, sulla comunicazione e promozione culturale, oltre che su aspetti di diritto amministrativo e ordinamento degli enti locali.