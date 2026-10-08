Musica corale e organo, “InCanto d’organo” fa tappa a Costa Masnaga e Calolziocorte

Sabato 10 ottobre alle 21 il concerto nella chiesa di Santa Maria Assunta

Domenica 11 ottobre alle 16 l’appuntamento a Calolziocorte.

CALOLZIOCORTE / COSTA MASNAGA – Prosegue con due nuovi appuntamenti la rassegna corale e organistica “InCanto d’organo”, che porta la musica del Coro San Giorgio di Acquate – Lecco in due chiese del territorio. Il primo concerto è in programma sabato 10 ottobre alle 21 nella chiesa di Santa Maria Assunta di Costa Masnaga, mentre domenica 11 ottobre alle 16 la rassegna farà tappa a Calolziocorte.

L’iniziativa è realizzata con il contributo della Fondazione Comunitaria del Lecchese, attraverso il Fondo di sostegno Arti dal Vivo, e propone un incontro tra le voci del coro e il suono dell’organo, attraverso composizioni di autori contemporanei.

Il programma del concerto di Costa Masnaga si aprirà con il “Magnificat” del compositore norvegese Kim André Arnesen, con la partecipazione del soprano Marta Guassardo nelle parti solistiche. L’opera, composta nel 2010 su commissione del coro femminile della Cattedrale di Nidaros, è una delle composizioni più significative del repertorio di Arnesen e propone un percorso musicale attraverso i diversi stati d’animo legati all’annuncio ricevuto da Maria: dal timore iniziale alla meraviglia, dall’accettazione fino alla gioia.

Il “Magnificat” si sviluppa in sette movimenti in lingua latina e accompagna l’ascoltatore lungo le diverse sezioni del cantico di Maria tratto dal Vangelo secondo Luca. La versione proposta nella rassegna è quella per coro misto, soprano solista e organo, chiamato a riassumere l’intera parte orchestrale della composizione originale.

La seconda parte del concerto proseguirà invece sul tema mariano, in sintonia con il mese di ottobre e la tradizione del Santo Rosario, attraverso musiche di Giorgio Susana, Manolo Da Rold e Ola Gjeilo.

Particolare rilievo avrà inoltre la prima esecuzione del “Regina Caeli” composto da Stefano Aldeghi, che sarà anche tra gli organisti protagonisti della serata insieme a Flavia Crotta. I due accompagneranno il coro all’organo Mascioni di Costa Masnaga, strumento restaurato cinque anni fa.

Il “Regina Caeli” nasce dalle parole dell’antifona mariana e traduce in musica la gioia della Resurrezione. Il brano alterna sezioni contrastanti e armonie in continua modulazione, con l’organo che assume un ruolo concertante e dialoga con il coro. Nel finale, una fanfara introduce una toccata ispirata alla tradizione organistica francese, culminando nell’annuncio della Resurrezione.

A dirigere il Coro San Giorgio sarà Gianmarco Aondio, alla guida della formazione fin dalla sua fondazione. Laureato in Medicina e Chirurgia e autodidatta nella formazione musicale, ha studiato direzione corale con i maestri D. Innominato, M. Pigazzini e G. Graden.

Il Coro San Giorgio è un coro polifonico a voci miste fondato nel 1989, attivo nella Parrocchia di Acquate a Lecco. Nel corso della propria storia ha ottenuto riconoscimenti in concorsi nazionali di musica corale e partecipato a festival e rassegne in Italia e all’estero, con esibizioni in diversi Paesi europei. Tra le esperienze più recenti figura il concerto alla Herkulessaal della Residenz di Monaco di Baviera nel dicembre 2022, insieme all’Orchestra Musicalmenno e al Coro St Maximilian di Monaco. La formazione ha inoltre pubblicato quattro CD.

Negli ultimi anni il coro ha proposto diversi progetti tematici, tra cui nel 2023/24 la rassegna “Metà del Mondo son Donne”, dedicata alla presenza femminile nell’arte e nella musica, e nel 2025 “Unicorni Draghi e Santi”. Nel 2026 è invece la volta di “InCanto d’organo”, rassegna corale e organistica inaugurata la scorsa primavera con un concerto a quattro mani nella chiesa parrocchiale di San Giovanni alla Castagna a Lecco.

Ad accompagnare il coro nella tappa di Costa Masnaga saranno dunque Flavia Crotta e Stefano Aldeghi, entrambi musicisti con una lunga esperienza nel campo organistico. Crotta, lecchese, ha conseguito il Diploma Accademico di II livello in Pianoforte e successivamente quello in Organo e Composizione Organistica. È docente di pianoforte e organo al liceo musicale “G.B. Grassi” di Lecco e svolge attività concertistica come solista e in formazioni da camera. È inoltre organista titolare della chiesa di San Giovanni Evangelista a Lecco.

Aldeghi, nato a Lecco nel 1984, si è laureato con il massimo dei voti e la lode in Organo e Composizione Organistica al Conservatorio “G. Verdi” di Milano. Ha approfondito anche lo studio della composizione, del clavicembalo, del canto gregoriano e della musica da camera. Dal 2011 fa parte del Coro San Giorgio di Acquate come basso, organista e pianista accompagnatore ed è autore di composizioni per organo, pianoforte, formazioni da camera, orchestra e musica vocale sacra. È inoltre organista titolare e maestro del coro presso la Parrocchia del Sacro Cuore a Bonacina di Lecco.

Dopo l’appuntamento di Costa Masnaga, la rassegna “InCanto d’organo” proseguirà quindi domenica 11 ottobre alle 16 a Calolziocorte, con un nuovo momento dedicato all’incontro tra musica corale e organistica.