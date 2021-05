Musica. “Cover me”, arriva anche a Lecco il contest su “The Boss”

Il concorso promosso dall’associazione “Noi & Springsteen” dei cugini Lanfranchi

Tour di tre concerti, la finale a Bergamo il 29 agosto 2021

LECCO – Gli appassionati lecchesi del “Boss” Bruce Springsteen hanno tempo fino al 31 maggio per inviare il proprio arrangiamento di qualche brano del rocker americano. Il premio, se verranno selezionati, è la possibilità di cantare in un piccolo tour che vedrà tre tappe, con date ancora da definire, a Lecco, Bergamo e Milano.

Dietro questo concorso – intitolato “Cover me” – c’è l’associazione “Noi & Springsteen”, formata dai cugini lecchesi Alberto e Luca Lanfanchi, più Alberto Cantù e Saverio Ceravolo. Solo pochi mesi fa Alberto Lanfranchi si era segnalato nelle cronache nostrane per l’autopubblicazione del libro “Diario di un sogno”, il racconto del sui viaggio negli USA nel 1987 e dell’incontro con Springsteen ad Asbury Park.

“Abbiamo deciso – spiegano – di programmare tre tappe live in cui i 30 finalisti avranno la possibilità di esibirsi di fronte ad un pubblico: un segnale importante di ripartenza per il mondo degli spettacoli dal vivo e della musica che ha subito un forte stop a causa della pandemia da Covid 19. Per molti artisti, infatti, sarà la prima occasione di esibirsi live dopo molto tempo: un modo per farsi conoscere e per respirare nuovamente l’emozione di cantare su un palco di fronte al pubblico”.

Al momento sono circa quaranta gli artisti che hanno mandato il loro contributo, compresi alcuni internazionali provenienti da Germania, Inghilterra e USA.

Il contest è aperto fino al 31 maggio. Gli artisti che parteciperanno saranno selezionati da una giuria composta dal presidente Claudio Trotta (promoter e fondatore di Barley Arts), Gianni Poglio (giornalista di Panorama), Alberto Cantù (componente del gruppo NOI & Springsteen), David Drusin (titolare del ‘Druso’), Ruggero Rosetti (membro dell’Associazione Nebraska dedicata alla musica rock), Leonardo Colombati (Scrittore e giornalista).

I trenta brani selezionai verranno pubblicati sul sito www.noiespringsteen.com. La giuria popolare decreterà poi i quindici più votati che accederanno alla finale che si terrà a Bergamo domenica 29 agosto 2021, in occasione del quinto meeting “Bergamo racconta Springsteen”.

Una seconda giuria composta dal presidente Massimo Cotto (scrittore e voce di Virgin Radio), Giorgio Berta (Presidente Fondazione Donizetti), Patrizia De Rossi (giornalista e direttrice di Hitmania Magazine), Ugo Bacci (giornalista e critico musicale di L’Eco di Bergamo), Fabio Santini (giornalista, conduttore e voce di RTL 102.5) e Ken Rosen (storico per formazione, tecnologo di professione) assegnerà il premio della critica.