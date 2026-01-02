Musica e comunità: a Premana va in scena “La Traviata”

L’opera di Giuseppe Verdi proposta in trascrizione di Lorenzo Pusceddu nella chiesa di San Dionigi

L’appuntamento è fissato per sabato 3 gennaio 2026 alle 20.30

PREMANA – Premana si prepara ad accogliere un appuntamento musicale di rilievo che unisce lirica e dimensione comunitaria. Le realtà musicali del territorio, con il contributo del Fondo della Comunità di Premana, presentano “La Traviata” di Giuseppe Verdi, in una versione con trascrizione di Lorenzo Pusceddu, proposta in un contesto accessibile e vicino al pubblico locale.

L’iniziativa è promossa dal Corale San Cecilia di Premana, dal Corpo Bandistico San Dionigi di Premana e dal Coro Nives di Premana, realtà che da anni rappresentano un punto di riferimento per la vita culturale del paese. La scelta di portare in scena uno dei titoli più celebri del repertorio verdiano conferma la volontà di coniugare qualità musicale e partecipazione collettiva.

L’esecuzione è in programma sabato 3 gennaio 2026, alle ore 20.30, nella chiesa parrocchiale di San Dionigi di Premana, luogo che ospiterà l’evento e che farà da cornice a una serata dedicata alla grande musica.

Sul fronte artistico, il ruolo di Violetta è affidato a Hiroko Morita, mentre Pierfranco Manzi interpreterà Alfredo e Giorgio Valerio vestirà i panni di Germont. La narrazione sarà curata da Nicola Fazzini, elemento che accompagnerà il pubblico nel percorso dell’opera. Il coro sarà guidato dal maestro Francesco Bussani, con la direzione musicale affidata al maestro Ivan Moggia.

L’evento si inserisce nel solco delle iniziative sostenute dal Fondo di Comunità di Premana, che continua a supportare progetti capaci di valorizzare il patrimonio culturale locale e di rafforzare il legame tra musica, territorio e cittadini.