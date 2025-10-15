Musica e solidarietà per la Fabio Sassi con il concerto di Etiainen

Appuntamento da non perdere domenica 26 ottobre a Olgiate Molgora a favore della Fabio Sassi

Si esibirà l’ensemble vocale femminile Etiainen, diretta da Bianca Rolfini

OLGIATE MOLGORA – Musica e solidarietà per la Fabio Sassi grazie al concerto dell’ensemble vocale femminile Etiainen, diretta da Bianca Rolfini. L’appuntamento è per domenica 26 ottobre alle 17 presso la Sala dell’Oratorio San Giuseppe, Piazza Paolo VI, a Olgiate Molgora.

L’ingresso sarà a offerta libera e il ricavato verrà destinato a un intervento urgente: la sostituzione dei serramenti dell’Hospice Il Nespolo di Airuno, così da rendere gli spazi più luminosi, accoglienti e vicini ai bisogni delle persone assistite.

“Questo concerto è un dono prezioso: la musica di Etiainen porta bellezza, emozione e solidarietà. Il ricavato sarà destinato a un intervento importante per il nostro Hospice Il Nespolo, perché ogni gesto concreto può trasformarsi in luce e dignità per chi attraversa l’ultimo tratto della vita. Siamo grati a chi ha reso possibile questa iniziativa e a quanti vorranno partecipare con generosità” precisa Marisa Corradini, vicepresidente della Fabio Sassi.