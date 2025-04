Musica negli Ospedali: il Requiem di Mozart all’Ospedale Manzoni

L’Orchestra di Bellagio e del Lago di Como eseguirà una straordinaria composizione: il Requiem di Wolfgang Amadeus Mozart

Appuntamento a giovedì 10 aprile alle 18:30

LECCO – Si avvicina l’ultimo appuntamento del progetto “Musica negli Ospedali“, una rassegna di concerti in collaborazione con l’Ospedale Alessandro Manzoni di Lecco, pensata per i pazienti del Dipartimento Oncologico dell’ASST di Lecco e aperta gratuitamente a tutta la cittadinanza.

Questa edizione dell’iniziativa, che unisce musica e umanizzazione delle cure, ha riscosso fin dal suo debutto un notevole interesse, attirando una crescente partecipazione. “Quest’anno, con grande soddisfazione, si sta registrando un significativo aumento delle presenze e un forte legame emotivo da parte dei pazienti, dei loro familiari e della comunità” spiegano gli organizzatori.

L’appuntamento di giovedì 10 aprile, alle ore 18:30, si terrà eccezionalmente presso la Cappella dell’Ospedale A. Manzoni di Lecco, in coincidenza con le prossime festività pasquali. In questa occasione, l’Orchestra di Bellagio e del Lago di Como eseguirà una straordinaria composizione: il Requiem di Wolfgang Amadeus Mozart, nella versione per soli archi di Peter Lichtenthal, medico, saggista, compositore e appassionato divulgatore dello stile mozartiano.

Nato nel 1780 a Pressburg (oggi Bratislava) e morto a Milano nel 1853, Lichtenthal trascorse gli ultimi anni della sua vita dedicandosi alla composizione e alla diffusione della musica, dopo aver avuto il privilegio di conoscere Mozart e sua moglie Constanze a Vienna.

Il Requiem di Mozart continua a esercitare un potente fascino sull’animo umano e sulla memoria collettiva. Le immagini del celebre film di Miloš Forman, che ritrae un Mozart morente intento a comporre nei suoi ultimi giorni di vita per un misterioso committente, sono ancora vividamente impresse nella nostra mente.

Nel luglio del 1791, Mozart ricevette la commissione per comporre il Requiem da parte di un intermediario del conte Walsegg, un aristocratico vedovo che desiderava eseguire l’opera in occasione dell’anniversario della morte della moglie, attribuendone indebitamente la paternità. Constanze, vedova e consapevole del potenziale guadagno, ne fece una copia e tentò inizialmente di far credere che l’opera fosse interamente di Mozart. Fu poi Franz Xaver Süssmayr a completare il lavoro, componendo da zero gli ultimi tre brani: Benedictus, Agnus Dei e Lux aeterna.

Lichtenthal si impegnò a far conoscere al grande pubblico il genio salisburghese non solo attraverso le sue opere di saggistica, ma soprattutto tramite la sua stessa musica. La trascrizione del Requiem che realizzò rispondeva pienamente a questa missione: rendere accessibili opere di vasta portata attraverso riduzioni per formazioni cameristiche più piccole, riuscendo comunque a mantenere intatta la maestosità dell’originale. Tuttavia, la sua opera non si limita a una semplice riduzione: rappresenta anche un atto di libera interpretazione, che riflette il gusto e la sensibilità musicale del primo Ottocento.

L’opera sarà eseguita dall’Orchestra di Bellagio e del Lago di Como, diretta dal Maestro Alessandro Calcagnile, con la voce recitante di Matteo Castagna.

La rassegna, sotto la direzione artistica del Maestro Rossella Spinosa, è promossa nell’ambito del Palinsesto Lecco Classica, con il patrocinio del Comune di Lecco e il prezioso contributo del Fondo Sostegno delle Arti dal Vivo della Fondazione Comunitaria del Lecchese Onlus, Acinque e Lario Reti Holding. A questi si aggiungono il sostegno di Valassi Carlo Srl, il partenariato del Rotary Club Lecco Manzoni e il patrocinio del Distretto Rotary 2042.

Tutti gli appuntamenti sono stati ad ingresso libero sino ad esaurimento posti.