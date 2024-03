Musica negli Ospedali, mercoledì nuovo appuntamento

Interprete sarà il soprano Consuelo Gilardoni

Appuntamento nell’Aula Magna dell’Ospedale

LECCO – Il terzo appuntamento dell’edizione 2024 di Musica negli Ospedali, la rassegna di concerti dell’Orchestra di Bellagio e del Lago di Como in collaborazione con l’Ospedale Alessandro Manzoni di Lecco dedicati ai pazienti del Dipartimento Oncologico dell’ASST di Lecco, è mercoledì 27 marzo sempre presso l’Aula Magna dell’Ospedale A. Manzoni di Lecco.

Un programma di musica sacra in ricorrenza del Mercoledì Santo con il celebre Stabat Mater di Luigi Boccherini, interpretato dal soprano Consuelo Gilardoni insieme all’Orchestra di Bellagio e del Lago di Como diretta da Alessandro Calcagnile. Lo Stabat Mater di Luigi Boccherini sarà presentato nella sua prima versione, datata 1781 e composta ad Arenas in Avila per ordine dell’Infante di Spagna Don Luis. L’opera di Boccherini (compositore e violoncellista lucchese che trovò fortuna in Spagna nella seconda metà del ‘700) traduce in musica il testo ufficiale dello Stabat Mater attribuito a Jacopone da Todi in un originale connubio tra intenso senso drammaturgico ed equilibrio formale proprio del classicismo.

Il progetto Musica negli Ospedali, con la direzione artistica del Maestro Rossella Spinosa, è promosso dall’Associazione Lombardia Musica in collaborazione con l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lecco ed in particolare col Dipartimento di Oncologia. La rassegna ha il patrocinio del Comune di Lecco e si avvale del contributo del Fondo Sostegno delle Arti dal Vivo della Fondazione Comunitaria del Lecchese Onlus, Acinque e Lario Reti Holding insieme al contributo di Valassi Carlo Srl, del partenariato del Rotary Club Lecco Manzoni nonché del patrocinio del Distretto Rotary 2024.