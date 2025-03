‘Musica negli Ospedali’, serata dedicata al sodalizio artistico tra Mozart e Da Ponte

Appuntamento il 26 marzo alle 18.30 nell’Aula Magna

LECCO – Prosegue, dopo il successo registrato lo scorso 19 febbraio, la rassegna “Musica negli Ospedali” dedicata ai pazienti del Dipartimento Oncologico dell’Asst di Lecco, aperti gratuitamente anche a tutta la cittadinanza.

L’appuntamento di mercoledì 26 marzo – ore 18.30, Aula Magna dell’Ospedale “Alessandro Manzoni” di Lecco – sarà dedicato al sodalizio artistico tra Mozart e Da Ponte; vedrà la partecipazione del baritono Giorgio Valerio e del divulgatore musicale e scrittore Giorgio Appolonia, accompagnati dall’Orchestra di Bellagio e del lago di Como diretta dal Maestro Alessandro Calcagnile.

Nella copiosa produzione di Wolfgang Amadeus Mozart, uno dei pochi musicisti che nel corso di una pur breve carriera ha abbracciato tutti i generi – dalla musica da camera alla sinfonica, dall’opera tedesca a quella italiana – spicca la trilogia di melodrammi composti su libretti dell’abate Lorenzo Da Ponte fra il 1786 e il 1790. Si tratta di Le nozze di Figaro, Don Giovanni e Così fan tutte, venuti alla luce sulle scene del Burgtheater di Vienna e del Teatro degli Stati Generali di Praga. Accanto a pagine di sublime bellezza nei tre capolavori è da lodarsi un accurato ritratto della società del tempo non indenne da un disincantato sguardo ironico. E parallelamente vi si rileva un profondo studio psicologico dei personaggi siano essi appartenenti a basso ceto – servi, lacchè, contadini – che alla borghesia o all’alta società. Piuttosto frequente in sede concertistica l’indagine relativa all’universo femminile affollato di figure seducenti come Susanna, temperamentose come Donna Elvira, dolenti come Donna Anna o la Contessa Almaviva, atroci come la Regina della Notte. Meno consueta la proposta dei personaggi maschili nei quali si ravvisano non infrequentemente le stigmate passionali o addirittura libertine degli autori, Mozart e Da Ponte appunto. Ritroviamo tra gli altri il vivace Figaro, il malizioso Leporello, il subdolo Conte Almaviva fino all’intrigante e diabolico Don Giovanni.

La rassegna, con la direzione artistica del Maestro Rossella Spinosa, è promossa nell’ambito del Palinsesto Lecco Classica, con il patrocinio del Comune di Lecco e l’importante contributo del Fondo Sostegno delle Arti dal Vivo della Fondazione Comunitaria del Lecchese Onlus, Acinque e Lario Reti Holding insieme al sostegno sensibile di Valassi Carlo Srl, nonché del partenariato del Rotary Club Lecco Manzoni e del patrocinio del Distretto Rotary 2042.

Prossimo evento – giovedì 10 aprile, ore 18.30 presso la Chiesa dell’Ospedale A. Manzoni di Lecco, Aula Magna. Mozart: il Requiem, versione per soli archi di P. Lichtenthal con l’Orchestra di Bellagio e del Lago di Como diretta da Alessandro Calcagnile.