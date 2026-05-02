Musica. Nuovo singolo per la cantautrice Linda Spandri

Si intitola “Il commerciante di favole”

L’omonimo album uscirà nei prossimi mesi

MANDELLO DEL LARIO – Un terzo album in arrivo, anticipato da un nuovo singolo. La cantautrice Linda Spandri prosegue il suo percorso musicale, ottenendo anche buoni riscontri a livello nazionale.

Recentemente la mandellese si è segnalata in diversi concorsi canori, vincendo il premio di “miglior inedito” al “Firenze festival” con la canzone “Il commerciante di favole”. Proprio in questi giorni il pezzo è stato pubblicato su tutti gli store on-line. La canzone è disponibile anche su Youtube sul canale della musicista.

“Il commerciante di favole” è il singolo che apre i lavori del mio nuovo album, il terzo personale, cui darà anche il titolo –dichiara Spandri – il testo e la musica sono nati nel giro di una notte, la scorsa estate, in un ostello dopo una serata passata vicino al mare ascoltando musica. Riflettevo su come, a volte, certe canzoni sembrino essere state scritte apposta per noi e ho immaginato questo personaggio molto onirico, il commerciante di favole, che va in giro raccogliendo piccole cose in cui trova riflessi di felicità che trasforma in favole, messe poi a disposizione di chi ci si rispecchia, un personaggio in cui mi riconosco in parte”.

Il brano è stato registrato da Andrea Donato al DNB Sound Studio e prodotto da Andrea Cristofori. Il disegno di copertina è opera di Giulia Montani, che illustrerà anche gli altri singoli che usciranno nei prossimi mesi.