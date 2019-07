Musica religiosa: a Lecco il Concert Chorale della University of Houston

Lunedì 19 agosto il coro statunitense sarà ospite a Lecco

Il concerto è parte della rassegna internazionale Capolavori di Musica Religiosa

LECCO- La 32^ rassegna internazionale Capolavori di Musica Religiosa, promossa e organizzata dall’associazione musicale Harmonia Gentium, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Lecco e della Parrocchia di San Nicolò, si arricchisce quest’anno di un concerto straordinario, quello del coro statunitense University of Houston Concert Chorale, campione del mondo di categoria al “Gran Premio delle Nazioni” di Magdeburgo in Germania nel luglio del 2015.

Il coro University of Houston Concert Chorale è diretto dalla dottoressa Betsy Cook Weber, docente di musica e direttore di studi corali all’Università di Houston, nel 2013 è diventata la prima donna a ricevere il prestigioso premio “Texas Choirmaster Award” assegnato dalla Choral Director Association in Texas.

L’esibizione di questo prestigioso coro a Lecco è in programma lunedì 19 agosto alle 21 nella Basilica di San Nicolò.

Il programma del concerto prevede l’esecuzione Laude Dei e Hunc Arguta (Laudibus in Sanctis) di Ugis Praulins, Odecha di Salamone Rossi, Gloria in excelsis di Ivo Antognini, I Saw Eternity (Blue Estuaries) di David Ashley White, Ave Maria No.15 di Daniel Knaggs, Ave Regina Coelorum di Carlos Cordero, Didn’t My Lord Deliver Daniel? di Moses Hogan, Splendid Jewel di Stephen Paulus, Grass-Green Pillow di Joshua Shank, Dixit Maria di Hans Leo Hassler, En Chantant les Servantes (Figure Humanine) di Francis Poulenc, Simple Gifts di René Clausen, Lenten is Come (Sacred and Profane, op.91) di Benjamin Britten.

L’ingresso alla serata è libero.