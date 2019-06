Musica sul lago. Ad Abbadia tutto pronto per il weekend di “Rock in Riva”

Tre serate, dodici band sul palco. Arriva il Rock in Riva

Al parco Ulisse Guzzi di Abbadia da venerdì a domenica

ABBADIA – E’ uno degli appuntamenti fissi dell’estate in musica sul lago: torna il Rock in Riva che questo fine settimana animerà il Parco Ulisse Guzzi di Abbadia Lariana.

Ogni serata saliranno sul palco quattro gruppi che si esibiranno a partire dalle 18 fino a mezzanotte. Si inizia venerdì con Dario Polvara alias “Last Cyberpunk in Town” seguito dalla band dei Raflisia, i Maffolsaund e a chiudere la prima serata saranno i Folkamiseria.

Sabato sarà invece la volta di Tommaso Intrieri, poi la band dei Mini Pony, del cantautore Pierfrau, La Malaleche e infine il raggae Train to Roots, direttamente dalla Sardegna.

Domenica, ultima serata ‘made in Lecco’ e provincia, saliranno sul palco le band lecchesi de Le Strade per la Luna, i Croccanti, i Born By Chance e infine i Ghost Mantra.