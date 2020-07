Musica. Torna il Festival “Tra Lago e Monti” edizione nel segno della ‘rinascita’

Dal lago alla Valsassina, la musica torna protagonista dell’estate lecchese

Edizione 33. Dodici concerti: da domenica 26 luglio al 12 settembre

LECCO – Dodici concerti per continuare una tradizione vincente anche in un anno difficile come questo 2020.

La trentatreesima edizione del Festival di musica “Tra Lago e Monti”, presentato venerdì mattina e in programma dal 26 luglio, ha un obiettivo ben evidenziato dal sottotitolo scelto, ovvero “La rinascita”.

Il classico appuntamento dell’estate lecchese partirà, come da abitudine degli ultimi anni, dal palazzo Belgiojoso a Lecco per poi concludersi a Varenna a Villa Cipressi il 12 settembre.

Il Festival “Tra Lago e Monti”, che ha come direttore artistico il Maestro Roberto Porroni, è promosso da Confcommercio Lecco e Deutsche Bank, e vede il sostegno e il contributo di Camera di Commercio di Como e Lecco, ACEL Energie e Valle Spluga Spa.

“In questo 2020 così tragicamente segnato dall’emergenza Coronavirus, la decisione del Maestro Roberto Porroni di riproporre comunque il Festival rappresenta una scelta importante – ha evidenziato il Presidente di Confcommercio Lecco, Antonio Peccati nella presentazione che si è svolta questa mattina al Palazzo del Commercio – Una scelta che condividiamo e che abbiamo deciso subito di sostenere, perché convinti che possa portare un po’ di serenità a un territorio comunque provato da questi mesi difficili. Fin dalla prima edizione Confcommercio Lecco è stata a fianco del Festival per sostenerlo nella realizzazione di un programma che ogni anno è diventato sempre più interessante e di qualità”.

Dodici concerti gratuiti (prenotazione obbligatoria)

Classica, Jazz, Barocca ed una serata dedicata alle musiche dei film di Fellini. Il programma dei 12 concerti (tutti alle ore 20.30 tranne il concerto di Concenedo del 17 agosto) è il seguente:

26 luglio Lecco, palazzo Belgiojoso (inaugurazione);

7 agosto Barzio, Chiesa S. Alessandro;

10 agosto Cremeno, Chiesa di San Giorgio;

12 agosto Vendrogno, Chiesa della Madonnina;

13 agosto Maggio, area Corti; 14 agosto Cassina, piazza comunale;

17 agosto Barzio, Monastero del Carmelo di Concenedo (concerto al crepuscolo, ore 18.30);

18 agosto Maggio, area Corti;

20 agosto Taceno, Chiesa dell’Assunta;

23 agosto Barzio, Chiesa S. Alessandro;

25 agosto Moggio, Chiesa S. Francesco;

12 settembre Varenna, giardini di Villa Cipressi.

Per ottemperare alle prescrizioni di sicurezza a seguito della situazione sanitaria creatasi, è obbligatorio indossare la mascherina all’ingresso del concerto, che potrà essere tolta una volta seduti. Va mantenuto sempre il distanziamento di almeno un metro tra gli spettatori.

E’ obbligatoria la prenotazione che potrà essere fatta soltanto nei due giorni precedenti il concerto e il giorno del concerto entro le ore 14. La sera del concerto potranno essere assegnati solo i posti rimasti eventualmente liberi dopo le prenotazioni. Le prenotazioni potranno essere inviate via email all’indirizzo biglietteria@amduomo.it o via Whatsapp al numero 328 9666500 (si prega di non telefonare a questo numero) lasciando in ogni caso nome, cognome, numero di cellulare di ogni singolo spettatore.

“Lo svolgimento della 33.a edizione del Festival di musica Tra Lago e Monti è un segnale “forte”, di ripresa culturale ed anche economica. Molte rassegne questa estate salteranno purtroppo per le grandi difficoltà: mantenere questa tradizione è molto importante – spiega il Direttore Artistico del Festival, Roberto Porroni – Le iniziative musicali proposte perseguiranno l’intento di promuovere la ‘rinascita’ del pubblico: le emozioni, quasi devastate dagli effetti del Covid-19, suscitate dal Bello e dall’Arte costituiranno una indispensabile e imprescindibile prerogativa per tornare, seppure con sfumature nuove, alla normalità della vita di ogni giorno”.

“Da questa dolorosa esperienza – prosegue il maestro Porroni – scaturirà, si spera in molti, un ‘nuovo modo’ di concepire l’esistenza che porterà a gustare le cose usuali, come anche i concerti, con maggiore intimità, emozione, partecipazione e soddisfazione da parte degli ascoltatori”

Gli sponsor da sempre vicini

Non hanno mancato anche quest’anno di sostenere l’evento Acel Energie, Deutsche Bank e Il Galletto Vallespluga.

“Deutsche Bank conferma anche quest’anno il suo supporto al Festival di Musica che sostiene sin dalla sua prima edizione – spiega il Regional Manager Nord – Lombardia di Deutsche Bank Italia, Marco Massironi – Questa manifestazione costituisce un unicum del suo genere nelle proposte estive del territorio lecchese e di anno in anno si arricchisce di nuovi elementi di novità nel solco della tradizione. La nostra partecipazione a questo importante Festival, particolarmente in un momento difficile come quello attuale segnato dall’emergenza sanitaria, si inserisce nel fattivo impegno della Banca verso il territorio lecchese, che si sostanzia sia nella proposizione di prodotti e servizi per famiglie e piccole medie imprese, sia nella valorizzazione del tessuto sociale locale, attraverso eventi culturali mirati a far conoscere le meravigliose località della nostra terra”

“Torna anche quest’anno a caratterizzare l’estate nel Lecchese, in Valsassina e sulla Riviera del nostro lago il Festival musicale “Tra Lago e Monti”, a testimonianza di una capacità organizzativa e di una determinazione che ha saputo superare anche i drammatici mesi scorsi legati all’emergenza Covid-19 – sottolinea il Presidente di ACEL Energie, Giovanni Priore – È il segnale di una scelta molto importante, alla quale, come è tradizione, ACEL Energie continua a offrire il proprio contributo e sostegno. Il valore degli ensemble musicali che si alterneranno nelle piazze e nelle località del nostro territorio, consentendone una valorizzazione e in molti casi una vera e propria scoperta da parte di cittadini e turisti, è assolutamente elevato, così come di qualità è l’offerta del programma dei concerti”.

“E’ fondamentale che oggi si riparta anche dalla musica e questo Festival rappresenta un progetto molto ambizioso per l’intero territorio” – sottolinea l’Ing. Marco Milani, Presidente di Valle Spluga SpA – Il legame con la musica è insito nel nostro DNA, oltre a guidare, infatti, l’azienda Valle Spluga, presiedo con orgoglio, la società filarmonica di Morbegno con la scuola di musica intitolata a mio padre, un altro fiore all’occhiello del territorio. E da lecchese non potevo che fare la mia parte”.