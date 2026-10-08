NAZA, il documentario sulla guerra a Gaza arriva al Nuovo Aquilone di Lecco

Il documentario di Yuval Abraham e Rachel Szor sarà proiettato dall’8 all’11 ottobre

Dal 12 al 14 ottobre matinée dedicate alle scuole superiori

LECCO – Il Nuovo Aquilone Cinema Teatro di Lecco porta in sala NAZA, documentario diretto da Yuval Abraham e Rachel Szor, già registi di No Other Land, film vincitore del Premio Oscar. La pellicola sarà proposta al pubblico dall’8 all’11 ottobre, mentre dal 12 al 14 ottobre sono previste proiezioni dedicate alle scuole superiori.

La proposta arriva in un momento segnato dalla guerra a Gaza e dalle sue conseguenze sulla popolazione civile. Il cinema di via Parini presenta il documentario come un’occasione di riflessione, approfondimento e confronto su una delle questioni più controverse e dolorose dell’attualità.

“NAZA” è un film d’inchiesta che raccoglie le testimonianze di 25 tra soldati dell’esercito israeliano e operatori dei servizi di sicurezza. Nel film le loro identità vengono rese irriconoscibili per ragioni di sicurezza, mentre le loro voci e i loro volti emergono dal buio della notte sui tetti di Tel Aviv.

Secondo quanto spiegato nella presentazione del film, “Naza” è il termine utilizzato nel documentario per indicare i civili palestinesi uccisi durante i bombardamenti su Gaza. Il progetto nasce anche dalla volontà di denuncia e approfondimento di diverse testate internazionali, tra cui The Guardian, coinvolta nella produzione.

Per il direttivo del Nuovo Aquilone, si tratta di una proposta ritenuta particolarmente significativa: un film d’inchiesta che porta sullo schermo testimonianze dirette e che utilizza il linguaggio cinematografico per invitare il pubblico a interrogarsi sul conflitto e sulle sue conseguenze.

La prima visione per il pubblico adulto è in programma dall’8 all’11 ottobre. Le proiezioni sono previste giovedì 8, venerdì 9 e sabato 10 ottobre alle 21, mentre domenica 11 ottobre il film sarà proposto alle 17.30 e alle 21.

L’iniziativa guarda anche agli studenti delle scuole superiori. Nelle mattinate del 12, 13 e 14 ottobre gli istituti scolastici di Lecco potranno richiedere proiezioni dedicate. La visione del documentario potrà essere inserita nei percorsi didattici di diverse discipline e accompagnata da momenti di confronto e discussione in classe.

Per informazioni e prenotazioni relative alle proiezioni scolastiche è possibile contattare il Nuovo Aquilone all’indirizzo info@aquilonelecco.it.