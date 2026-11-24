Il 29 novembre, durante “Magia del Natale a Dolzago”, Ivan Regazzoni realizzerà ritratti ai cittadini maggiorenni

A ciascuno sarà chiesto di portare un oggetto capace di raccontarne la storia

DOLZAGO – Un ritratto, un oggetto e una storia da conservare. Il 29 novembre, in occasione di “Magia del Natale a Dolzago”, il progetto di Ivan Regazzoni farà tappa in paese per raccogliere le testimonianze fotografiche dei cittadini maggiorenni.

Ogni oggetto custodisce una storia e ogni storia contribuisce a definire l’identità di una comunità. È da questa idea che nasce “Noi eravamo così”, il progetto fotografico ideato da Ivan Regazzoni e coordinato da Jessica Farina, con l’obiettivo di raccogliere volti e testimonianze di chi ha contribuito, e continua a contribuire, alla vita dei paesi del territorio.

Dopo una prima esperienza realizzata a Sirone, in occasione della Festa Patronale di fine agosto, l’iniziativa si prepara a coinvolgere nuove comunità. La partecipazione e l’interesse registrati durante il primo appuntamento hanno infatti spinto gli organizzatori a estendere il progetto ai Comuni vicini, con l’ambizione di costruire nel tempo un racconto fotografico condiviso del territorio.

La prossima tappa sarà Dolzago, dove il 29 novembre, nell’ambito dell’evento “Magia del Natale a Dolzago”, verrà organizzata una sessione fotografica aperta ai cittadini maggiorenni.

La partecipazione prevede un elemento particolare: chi sceglierà di farsi fotografare sarà invitato a portare con sé un oggetto, uno strumento o un simbolo che rappresenti un aspetto significativo della propria vita. Un cappello da alpino, gli attrezzi di un artigiano, i libri di una maestra, uno strumento musicale, il simbolo di un’associazione: ogni elemento potrà diventare il punto di partenza per raccontare una professione, una passione, un impegno o un ricordo personale.

Non si tratta, quindi, soltanto di realizzare un ritratto, ma di documentare ciò che ogni persona rappresenta e il legame che la unisce alla propria comunità.

Particolare attenzione sarà rivolta a chi conserva esperienze e ricordi legati alla storia del paese: anziani, figure storiche, volontari, artigiani, commercianti e rappresentanti delle associazioni. L’iniziativa resta comunque aperta a tutti i maggiorenni che desiderano lasciare una testimonianza della propria storia.

La finalità è quella di costruire, attraverso una raccolta di ritratti individuali, un vero e proprio archivio della memoria collettiva. Le fotografie, una volta raccolte, potranno trovare spazio in mostre, esposizioni negli spazi comunali, pubblicazioni, archivi storici e contenuti destinati ai canali istituzionali. L’intenzione è fare in modo che gli scatti non rimangano testimonianze isolate, ma diventino un patrimonio condiviso e accessibile anche alle generazioni future.

Il progetto guarda infatti oltre il momento dello scatto: l’obiettivo è conservare immagini che, tra venti, trenta o cinquant’anni, possano restituire uno spaccato della comunità, raccontando le persone che hanno lavorato, insegnato, costruito, aiutato e contribuito a trasformare il proprio paese.

Dopo Sirone e la prossima tappa di Dolzago, “Noi eravamo così” punta a proseguire il proprio percorso anche in altri Comuni. Le amministrazioni e le realtà locali interessate a conoscere l’iniziativa o a organizzare una sessione fotografica dedicata ai propri cittadini possono rivolgersi a Jessica Farina, coordinatrice del progetto, e a Ivan Regazzoni, fotografo.

L’idea è quella di costruire, paese dopo paese, una raccolta di volti e storie capace di preservare la memoria e l’identità delle comunità locali. Perché un ritratto può raccontare molto più di un’immagine: può diventare una testimonianza di ciò che un paese è stato e delle persone che lo hanno reso tale.