Appuntamento sabato 28 novembre alle 21 al salone parrocchiale. Ingresso gratuito.

Uno spettacolo intenso e vibrante che intreccia racconti, poesia e momenti di riflessione promosso dal Comune

LA VALLETTA BRIANZA – Il possesso scambiato per amore, il controllo che diventa sopraffazione, la violenza che troppo spesso si consuma nel silenzio delle mura domestiche. Sono questi i temi al centro di “Non avrai altro amore al di fuori di me”, lo spettacolo ideato e diretto da Francesca Corti, in programma sabato 28 novembre 2026, alle 21, presso il Salone Parrocchiale Don Gaspare Cattaneo.

L’iniziativa nasce dalla volontà dell’Amministrazione comunale di richiamare l’attenzione su un fenomeno ancora drammaticamente attuale, a pochi giorni dalla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Attraverso le storie portate in scena, lo spettacolo invita a riflettere sulle dinamiche della

violenza domestica e di genere, sui comportamenti, sulle parole e sui meccanismi culturali

che possono alimentarla. In scena, insieme a Francesca Corti, si alterneranno gli attori Carlo Minichini, Valentina Inzaghi, Elisa Panzeri, Giulia Pirovano, Lucrezia Giannalia, Mara Lo Schiavo e Pietro Spreafico.

“Come Amministrazione crediamo che contrastare la violenza di genere significhi innanzitutto promuovere una cultura del rispetto e della consapevolezza. Le istituzioni hanno il compito di mantenere alta l’attenzione su questo tema e di favorire occasioni di informazione e sensibilizzazione. Attraverso il linguaggio del teatro vogliamo offrire alla cittadinanza un’opportunità per interrogarsi su dinamiche che spesso si nascondono dietro comportamenti considerati normali”, dichiara Roberta Trabucchi, vicesindaca di La Valletta Brianza.

La rappresentazione, della durata di un’ora, alterna dialoghi pungenti, monologhi, racconti e riflessioni, passando da momenti ironici e leggeri ad altri più amari e intensi. Un linguaggio teatrale che intreccia umorismo e denuncia sociale per affrontare un tema complesso e ancora drammaticamente attuale.

Lo spettacolo dà inoltre voce alle donne che, quando erano in vita, non hanno potuto raccontare la propria esperienza o non sono state ascoltate. Attraverso le loro storie, intende incoraggiare chi si trova ancora in una situazione di violenza a riconoscere i segnali di pericolo e a cercare aiuto.

Ingresso gratuito e libero fino a esaurimento dei posti disponibili.