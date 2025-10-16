“Note al Museo”. Ultimi appuntamenti tra musica, arte e giovani talenti

Due eventi in programma il 18 e 19 ottobre, a Lecco e a Galbiate

LECCO/GALBIATE – Sta per concludersi l’edizione autunnale della rassegna “Note al Museo, in cornici d’arte, storia e natura”, promossa dall’associazione Mikrokosmos di Lecco e realizzata con il contributo della Fondazione Comunitaria del Lecchese, Acinque Energia, Lario Reti Holding, Silea tramite il Fondo Ambiente e Cultura, e con il sostegno di Regione Lombardia nell’ambito del bando Unico Cultura 2025.

Nella sua edizione autunnale, la rassegna ha sviluppato un percorso tra sedi museali e spazi alternativi, coinvolgendo sette location tra la provincia di Lecco e quella di Bergamo, grazie anche al contributo della Provincia di Bergamo nell’ambito del bando Cultura e Territorio 2025.

L’ultima tappa della rassegna si svolgerà in due appuntamenti, sabato 18 e domenica 19 ottobre, presso Cerabino Pianoforti a Lecco e Villa Bertarelli a Galbiate. L’iniziativa mira a valorizzare le ricchezze culturali e artistiche del territorio e a creare un circuito condiviso di eventi musicali, che in alcune date vede protagonisti anche giovani musicisti e studenti con le Anteprime Giovani.

Sabato 18 ottobre, alle ore 17, presso Cerabino Pianoforti in via dei Pescatori 49 a Lecco, si terrà il concerto di Liliana Flora, Cristina Orvieto e Paolo Flora, protagonisti di un affascinante pianoforte a 6 mani con il programma “Fantasie su temi d’Opera e non solo”. L’ingresso è a offerta libera.

Invece, domenica 19 ottobre, alle ore 15:30, presso Villa Bertarelli in via Bertarelli a Galbiate, si terrà il concerto di Michele Menardi al flauto, accompagnato da Federico Briasco e Giulio Granero alle chitarre, con il programma “Django e dintorni”. A seguire, sarà possibile partecipare a una visita guidata ai Giardini della villa. L’ingresso è libero.

Info dettagliate su www.associazionemikrokosmos.it

CONCERTO-18-OTTOBRE