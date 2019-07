Notte magica anche a Lecco con l’eclissi parziale di Luna

Lo spettacolo dell’eclissi di Luna ben visibile anche sui cieli del capoluogo manzoniano

Eccone qualche immagine

LECCO – Splendente nel blu del cielo notturno di luglio, la Luna è stata la protagonista della serata di martedì quando il cono d’ombra della Terra l’ha parzialmente coperta offrendo un magnifico spettacolo naturale.

Un fenomeno dovuto all’allineamento (nell’ordine) di Sole, Terra e Luna, in questa occasione non perfetto, tanto che il satellite è stato oscurato solo per il 65% della sua superficie osservabile dal nostro pianeta.

L’eclissi lunare è stata ben visibile a occhio nudo anche da Lecco, a partire dalle 20.30 per arrivare al suo culmine intorno alle 23.30.