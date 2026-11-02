Novembre nei Musei di Lecco: mostre, visite guidate e attività per le famiglie

A Palazzo delle Paure prosegue fino al 22 novembre la mostra “Paolo Schiavocampo. Vedere lo spazio e misurare il vuoto”, dedicata a uno dei protagonisti dell’arte italiana del secondo Novecento. L’esposizione raccoglie oltre settanta opere, tra sculture, dipinti e disegni, e ripercorre l’evoluzione del linguaggio dell’artista dagli esordi negli anni Quaranta fino alle ultime produzioni, attraverso la materia, il colore e il rapporto con lo spazio. La mostra è curata da Simona Bartolena e prodotta da Vi.Di Cultural.

Per sabato 14 novembre, alle 16, è in programma una visita guidata a cura di Art-U, in collaborazione con Vi.Di Cultural. Il costo è di 14 euro a persona, comprensivo di ingresso e visita. Per prenotare è possibile scrivere a prenotazioni@artuassociazione.org. Palazzo delle Paure è aperto il martedì dalle 10 alle 14 e da mercoledì a domenica dalle 10 alle 18, con chiusura della biglietteria un’ora prima della fine dell’orario di visita. Il biglietto intero costa 8 euro, quello ridotto 6 euro.

Sempre a Palazzo delle Paure, fino al 17 gennaio 2027, sarà visitabile “L’altra faccia della Luna. Gli anni ’70 e l’utopia del Festival Rock”, a cura di Barbara Cattaneo, Luigi Erba e Roberto Mutti.

Alla Torre Viscontea è invece allestita fino al 15 novembre la mostra fotografica “Ferro e Acqua. La Valle del Gerenzone tra memoria e trasformazione”, promossa e curata da Officina Gerenzone APS in collaborazione con il Comune di Lecco e il Sistema Museale Urbano Lecchese, nell’ambito del programma espositivo 2026.

Attraverso gli scatti di Alessio Volontè, il percorso racconta la Valle del Gerenzone e la storia della secolare industria del ferro lecchese. Le fotografie seguono il corso del fiume da Laorca alla foce, documentando strutture produttive dismesse e attività ancora esistenti, insieme ai segni lasciati dal lavoro e dalla presenza dell’acqua: dighe, paratie, ruote e fiumicelle. Un racconto visivo che mette in relazione la memoria industriale con le trasformazioni del territorio e il paesaggio naturale.

Sono previste visite guidate sabato 7 e 14 novembre, con due turni, alle 15 e alle 16. La partecipazione è gratuita e l’ingresso alla mostra è libero. Gli orari di apertura sono giovedì dalle 10 alle 13, venerdì e sabato dalle 14 alle 18 e domenica dalle 10 alle 18.

Accanto alle esposizioni, il calendario curato da Art-U propone tre appuntamenti dedicati a bambini e famiglie. Il primo è domenica 8 novembre, alle 15, a Palazzo delle Paure, con il laboratorio “Piante resistenti: materiali ritrovati per storie di natura”. I partecipanti, dai 6 agli 11 anni, potranno realizzare piante-scultura utilizzando materiali di recupero come fil di ferro, tappi e bottoni, ispirandosi all’artista Alik Cavaliere. L’attività dura circa un’ora e mezza e costa 10 euro a bambino oppure 15 euro per una coppia di fratelli o sorelle. Gli adulti accompagnatori partecipano gratuitamente.

Domenica 15 novembre, sempre alle 15, sarà la volta della visita guidata giocata al Museo Alpinistico Lecchese, ospitato a Palazzo delle Paure. L’iniziativa è rivolta ai bambini dagli 8 ai 12 anni e propone un’esplorazione del mondo della montagna attraverso le collezioni, con giochi, osservazioni e attività pratiche. Anche in questo caso la durata è di circa un’ora e mezza e la quota è di 10 euro per un bambino o 15 euro per due fratelli o sorelle. La partecipazione degli adulti accompagnatori è gratuita.

Il terzo appuntamento è domenica 22 novembre, alle 15, a Palazzo Belgiojoso, con “Ad occhi chiusi nel museo”. Il laboratorio, rivolto ai bambini dai 6 agli 11 anni, propone un’esperienza multisensoriale alla scoperta della natura: dopo una prima fase di osservazione, i partecipanti saranno invitati a esplorare attraverso tatto, olfatto e udito, sperimentando un percorso che avvicina al mondo delle persone non vedenti e ipovedenti. L’attività si concluderà con la realizzazione di un frottage dedicato a un animale incontrato durante il percorso.

Per tutti e tre gli appuntamenti dedicati ai più piccoli la prenotazione è obbligatoria, scrivendo a info@artuassociazione.org o prenotazioni@artuassociazione.org, oppure telefonando al 331 7063429. Le quote comprendono la partecipazione all’attività e l’ingresso gratuito al museo per i partecipanti. È richiesto di presentarsi 15 minuti prima dell’inizio.

Anche il Planetario di Lecco, a Palazzo Belgiojoso, propone un calendario di iniziative a cura del Gruppo Astrofili Deep Space. Si parte giovedì 5 novembre, alle 21, con il Corso Base di Astronomia. Venerdì 6 sono previsti due appuntamenti, alle 20.30 e alle 22, con “Mare e cielo – Incontro tra due infiniti”. Sabato 7, alle 15, spazio a “Alla scoperta del cielo con il Piccolo Principe”.

Il programma prosegue venerdì 13 novembre, alle 21, con “Dove finisce l’universo? I perché del cosmo, dai bambini ai premi Nobel”, mentre sabato 14, alle 20, è in calendario una serata osservativa ai Piani d’Erna. Sabato 21, alle 15 e alle 16.30, si terrà “Melodie da favola”. Venerdì 20, alle 21, l’appuntamento sarà invece “Prossima fermata Marte”. Il calendario riporta inoltre per venerdì 27 novembre, alle 21, l’incontro “Le mare”. Ogni domenica sono previste la proiezione in cupola alle 16 e l’iniziativa “Occhi sul Cosmo!” alle 17. Informazioni e prenotazioni sono disponibili sul sito www.deepspace.it.

Il mese culturale lecchese sarà accompagnato anche dalla conclusione del festival “Lecco Città dei Promessi Sposi”. Sabato 7 novembre, alle 21, all’auditorium della Camera di Commercio Como-Lecco, in via Tonale, sarà conferito a Robert Harris il Premio Letterario Manzoni alla Carriera 2026. L’evento è a cura di 50&Più Confcommercio Lecco.