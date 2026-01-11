Numeri in crescita per Capolavoro per Lecco: attesa per l’arcivescovo Delpini

Già 3000 visitatori per la mostra che sarà aperta fino all’8 marzo

Attesa la visita dell’Arcivescovo Delpini il 20 gennaio

LECCO – Si avvicina alla soglia dei 3000 visitatori la sesta edizione di “Capolavoro per Lecco”, l’evento espositivo promosso dalla Comunità pastorale e dall’Associazione culturale Madonna del Rosario, in collaborazione con il Comune di Lecco e con il sostegno delle principali istituzioni regionali e di numerose realtà imprenditoriali del territorio.

E’ trascorso poco più di un mese dall’apertura, e la mostra (ospitata come da tradizione al primo piano del Palazzo delle Paure) resterà aperta fino all’8 marzo.

Viene proposto un approfondimento sul rapporto artistico e familiare tra Jacopo Bellini e i figli Giovanni e Gentile. Il percorso espositivo ruota attorno a tre opere provenienti dalla Galleria Sabauda di Torino, dalla Pinacoteca Malaspina di Pavia e dalla Galleria dell’Accademia Tadini di Lovere, riunite sotto il titolo “Lessico Famigliare. L’opera dei Bellini e l’alba del Rinascimento a Venezia”.

In vista della Festa della Famiglia, celebrata dalla Chiesa domenica 25 gennaio, è in programma una giornata speciale dedicata proprio ai nuclei familiari. Nel pomeriggio si svolgeranno tre laboratori per bambini, alle 14.30, 15.30 e 16.30, mentre genitori e accompagnatori potranno visitare la mostra guidati dai volontari dell’Associazione Volontari Madonna del Rosario e da alcuni dei 60 studenti delle scuole superiori lecchesi coinvolti come mediatori tra le opere e il pubblico nell’ambito di un percorso di formazione scuola-lavoro.

L’iniziativa si arricchirà inoltre di un momento particolarmente significativo: martedì 20 gennaio, secondo una consuetudine ormai consolidata, Mario Delpini sarà accolto dalla comunità lecchese e visiterà la mostra alle ore 14.00.