Nuovo appuntamento a Galbiate per “Letture ad alta voce per bambini”

L’evento si terrà nei giardini di Villa Bertarelli Sabato 17 Maggio

In caso di maltempo sarà spostato nella sala conferenze della Villa

GALBIATE – Prosegue a Galbiate la proposta di letture ad alta voce per bambini promossa dell’Associazione “Leggere per gioco” in collaborazione con l’Amministrazione Comunale.

L’appuntamento è per le 15.30 di Sabato 17 Maggio, quando nei giardini di Villa Bertarelli si svolgerà l’evento “Segui la Freccia: Troverai una Festa!“. La giornata è pensata per bambini dai 3 ai 7 anni e in caso di maltempo sarà spostata nella Sala Riunioni del CFA sempre a Villa Bertarelli.