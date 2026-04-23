Officina Gerenzone organizza “Serata a Malavedo” tra camminata, docufilm e apericena

Giovedì 30 aprile partenza alle 19 dal ponte di Malavedo in via Credée 2

Iscrizione obbligatoria per partecipare all’evento

LECCO – Una camminata serale lungo la valle del Gerenzone e, a seguire, la proiezione di un documentario storico: è la proposta dell’iniziativa “Serata a Malavedo. Due passi e un film”, promossa da Officina Gerenzone nell’ambito del progetto “Patrimonio e territorio. Luoghi e storie”, con il contributo della Fondazione Comunitaria del Lecchese, Lario Reti Holding, Silea e Acinque.

Il programma prevede il ritrovo al ponte di Malavedo, in via Credée 2, da cui prenderà il via il percorso a piedi. La partenza è fissata alle ore 19, mentre l’arrivo è previsto intorno alle 20 in un luogo inedito, dove è in programma un momento conviviale con apericena.

A seguire, spazio al cinema con la proiezione del documentario “Il Gerenzone” (1961) di Sofia Badoni, un’opera che riporta l’attenzione sulla memoria e sull’identità del territorio. L’iniziativa unisce così dimensione culturale e scoperta dei luoghi, valorizzando il patrimonio locale attraverso un’esperienza condivisa.

La partecipazione è subordinata all’iscrizione, da effettuare tramite il QR code presente sulla locandina dell’evento o al seguente link: https://forms.gle/Z5JamnxWg7U2ucTx7