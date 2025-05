A Barzanò un laboratorio educativo di street art per ragazzi e ragazze

L’evento si terrà il 16, 18, 19 e 20 giugno nella palestra delle scuole elementari

BARZANO’ – La street art trova casa a Barzanò grazie al progetto “Street Art – Arte Educativa di Strada a Barzanò“, un laboratorio artistico dedicato ai ragazzi e alle ragazze del territorio. L’esperienza creativa e formativa che si propone di avvicinare ragazze e ragazzi al mondo della street art attraverso un approccio educativo e partecipativo è promossa dal Comune di Barzanò in collaborazione con Piazza l’Idea.

Il laboratorio, completamente gratuito e guidato da educatori e artisti esperti si terrà il 16, il 18, il 19 e il 29 Giugno dalle 14.30 alle 18.00 presso la Palestra delle Scuole Elementari di Barzanò in Via Leonardo da Vinci 22. Per partecipare è necessario compilare questo form.

L’iniziativa è un’occasione per esprimere la propria creatività, imparare nuove tecniche artistiche e riflettere sul significato dell’arte urbana come strumento di espressione personale e di cittadinanza attiva.