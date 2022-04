Si presenta la prima tappa domenica 1 maggio, le altre due attese per l’8 e il 14 maggio

Il sentiero si snoda dal lago di Annone verso il Monte Brianza, attraversando luoghi di interesse culturale e religioso situati in paesaggi caratteristici

OGGIONO – Pronto all’inaugurazione l’Antico percorso di fede dell’Alta Brianza, sentiero che ripercorre il tradizionale cammino della popolazione brianzola dal lago di Annone verso il Monte di Brianza, ripristinato grazie ai finanziamenti di Fondazione comunitaria del Lecchese Onlus e Lario Reti Holding stanziati nel 2021.

Prevista domenica 1 maggio la presentazione della tratta Ello-Dolzago, a cui seguirà l’8 maggio quella della tratta Annone Brianza-Oggiono. A chiudere il cerchio l’inaugurazione il 14 maggio dell’ultima parte di percorso tra Castello di Brianza e Colle di Brianza. Dati i 14 km di lunghezza del sentiero, gli enti coinvolti hanno scelto di portare l’itinerario alla conoscenza del pubblico in tre date distinte.

In queste giornate, si permetterà agli interessati di partecipare a visite guidate delle chiese situate lungo il percorso, vere ricchezze architettoniche e religiose, e di scoprire il territorio naturale e le biodiversità che caratterizzano l’itinerario. Il tutto accompagnato da pranzi e rinfreschi, per rendere ancora più piacevoli questi giorni di festa, contornati anche da momenti musicali e di convivialità.

Un cammino che fino dal XV secolo ha visto il transito di uomini e donne che ogni mattina si dirigevano nelle vicinanze per lavorare nei campi, nelle filande e nelle fucine, oppure per vendere prodotti al mercato settimanale di Oggiono. In alcuni casi, inoltre, il sentiero era una via di connessione tra zone limitrofe per facilitare la difesa del territorio.

A capofila del progetto la Cooperativa Sociale Liberi Sogni, che ha svolto il ruolo di coordinamento, gestione di uscite ambientali sul territorio destinate alle scuole

dei paesi coinvolti, tracciatura GPS del percorso, comunicazione sui canali social

e organizzazione delle giornate inaugurali, insieme a Clerici Vagantes e alla rete

di partenariato del bando “gemello” finanziato anch’esso da Fondazione comunitaria del Lecchese Onlus e da Lario Reti Holding, che prevede la valorizzazione delle chiese che sorgono lungo il percorso della fede.

La tratta attraversa sei comuni, i quali hanno collaborato attivamente con le associazioni e gli enti locali per svolgere opere di tracciatura del sentiero, di analisi e ripristino di tratte abbandonate agevolando alcuni passaggi e di pulizia e manutenzione del percorso totale. Ad Annone Brianza hanno lavorato i Volontari del comune di Annone di Brianza; a Oggiono l’associazione Oggiono per l’ambiente e la sezione C.A.I di Oggiono; a Ello l’Associazione sportiva Ellese, il gruppo Nazionale Alpini di Ello e l’A.E.T.E; a Dolzago i volontari del comune; a Castello di Brianza l’Associazione chiesa di Brianzola e l’Associazione G.S Colle Brianza di Colle di Brianza.

In ciascuna di queste realtà si incontrano varie tappe di interesse religioso-culturale che corrispondono a edifici di diversa natura e datazione: la chiesa di S. Giorgio ad Annone Brianza, la chiesa di Sant’Eufemia e il battistero di S. Giovanni Battista a Oggiono, la chiesa dei SS. Giacomo e Filippo a Ello, la chiesetta di Sant’Alessandro a Dolzago, la chiesa di S. Lorenzo a Castello Brianza e la chiesa di S. Martino a Colle Brianza. L’antica chiesa dei SS. Giacomo e Filippo a Ello si raggiunge attraverso un percorso alternativo che parte dalla chiesa di S.Antonio Abate, situata lungo l’Antico percorso di fede.

Con l’apertura dell’Antico percorso di fede dell’Alta Brianza si vogliono far riscoprire

antichi valori e tradizioni di fede legati al territorio locale, che in parte sono stati

tramandati e conservati nella cultura popolare, ma che rischiano di scomparire e

andare perduti per sempre.

Per mantenerne vivo il ricordo basterà seguire i sentieri, percorribili interamente a piedi e per un tratto anche in bicicletta, che si snodano attraverso i centri urbani e paesaggi caratteristici del territorio a contatto con la biodiversità locale. Lungo il cammino si incontreranno tipiche cascine lombarde, filande, piccoli laghi, torrenti ed una natura in continuo mutamento a seconda dello scorrere delle stagioni.

Di seguito invece il programma dell’1 maggio:

MATTINA