A Nibionno un concerto benefico a sostegno dell’Associazione “FRA gocce di luce”

Il primo passo verso il sostegno delle persone con gravi cerebrolesioni

Concerto live della band Mega Show-Vasco Tribute

NIBIONNO – È stata ufficialmente costituita l’associazione “FRA gocce di luce ODV”, evoluzione della raccolta fondi “Accendi la speranza in memoria di Francesca”. L’associazione nasce con l’obiettivo di continuare a sostenere la causa di Francesca e del reparto che l’ha assistita, proseguendo con iniziative a favore delle persone affette da gravi cerebrolesioni e disabilità e delle loro famiglie.

“Francesca amava la musica rock e non perdeva mai l’occasione di partecipare a concerti ed eventi musicali di ogni genere. Quando il sindaco di Nibionno, Laura Di Terlizzi, ci ha proposto di prendere parte a un evento musicale, ci è sembrata l’opportunità perfetta per farci conoscere come associazione dai residenti del nostro paese, dove Francesca è sempre stata molto amata e conosciuta, avendoci vissuto per tanti anni” spiegano dall’Associazione.

Il 22 marzo alle ore 21, presso l’Oratorio Don Olimpio Moneta di Tabiago – Nibionno, il Comune di Nibionno, in collaborazione con l’Associazione, organizza un concerto live della band Mega Show – Vasco Tribute. L’ingresso sarà a offerta libera e tutti i fondi raccolti saranno destinati a sostenere la nostra causa.

“Durante l’evento, verrà dedicato un breve spazio alla presentazione dell’Associazione ‘FRA Gocce di Luce ODV’ per condividere con tutti il primo traguardo che desideriamo raggiungere. Tuttavia, vogliamo lasciare ampio spazio alla musica, con la band Mega Show – Vasco Rossi Tribute che saprà coinvolgere il pubblico con le sue cover del celebre cantante. Siamo certi che sarà una serata di allegria, musica e partecipazione, un momento di festa che celebrerà Francesca con il sorriso, positività e gioia” concludono dall’Associazione.