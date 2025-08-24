A Oggiono torna Rock in Ora, tre serate sportivo-musicali dal 4 al 6 settembre

Una undicesima edizione ricca di novità
Tutti gli eventi sono gratuiti, bar e cucina dalle 19.30 e gonfiabili per i più piccoli
OGGIONO – Giunge all’11^ edizione la manifestazione Rock in Ora con tre serate sportivo-musicali dal 4 al 6 settembre presso le strutture dell’oratorio di Oggiono. Saranno ben sei i concerti in programma con gli artisti e le artiste che si alterneranno tra palco e zona lounge e non mancherà l’attività sportiva con la 2^ edizione della Run in Ora, partite di calcio e stand e open day di vari sport, secondo un programma ormai tradizionale, ma con sempre qualche innovazione, come il gioco del pirlì.
Giovedì 4 settembre
RUN in ORA II
Corsa/camminata di 6km per le vie del centro di Oggiono… birra, pasta party, animazione e musica!
- Dalle 18 ritiro pettorali e iscrizioni
- 19 partenza in linea
MUSIC
- 20 Dj Aladyn
- 22 Cani Sciolti
Venerdì 5 settembre
SPORT E FUN
- 18 partita di calcio con Oltretutto97
- Dalle 18 palestra di roccia con CAI Oggiono
- Dalle 18 stand ludico la Comunità del Pirlì
- 19.30 partita di calcio “Vecchie Glorie Oggiono Calcio”
- 19.30 speciale cucina le “Tagliatellle di Agatha
MUSIC
- 20 La voce delle donne con Giannissime Band
- 22 Noxout
Sabato 6 settembre
- Dalle 14.30 – Open Day calcio con ASD Oratorio Oggiono
- Dalle 18 – Open Day rugby con ASD Oggiono Rugby Club
- Dalle 18 palestra di roccia con CAI Oggiono
- 19.30 speciale cucina Arrosticini
MUSIC
- 20 Backbay band
- 22 Antani Project
“L’ingresso è gratuito per tutti gli eventi, sarà sempre aperto il servizio bar e cucina dalle 19.30 e i gonfiabili per i più piccoli. In caso di maltempo il PalaOratorio ospiterà tutti i concerti. Un ringraziamento al Comune di Oggiono, ente patrocinatore, a tutti gli sponsor e alle associazioni che collaboreranno alla buona riuscita dell’evento. Seguiteci sul nostro sito www.asdoratoriooggiono.it e sui canali social dedicati all’evento per maggiori informazioni e gli aggiornamenti in diretta”.