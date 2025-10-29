A Oggiono tornano gli “Incontri a km 0” con gli autori

A novembre, la biblioteca ospita tre incontri con l’autore nei pomeriggi di sabato

Il primo l’8 novembre, con Silvia Schenatti che presenterà il suo “Il gelsomino di Sarajevo”

OGGIONO – Torna a novembre l’iniziativa “Incontri a km 0″, organizzata dalla Biblioteca Civica “Franco Pirola” di Oggiono. Tre appuntamenti, tutti di sabato alle 16:00 presso la sede di via Vittorio Veneto 1, per scoprire storie coinvolgenti e riflessioni sulla vita e la società.

Il primo incontro, con Silvia Schenatti, è in programma sabato 8 novembre alle ore 16.00. La scrittrice presenta il thriller “Il gelsomino di Sarajevo” (Nulla Die, 2025). La vicenda segue la PM Matilde Bonfanti tra misteri e omicidi legati alla guerra in ex Jugoslavia. L’autrice lecchese, avvocato e blogger, è stata finalista al Premio nazionale “CrimenCafè” IV edizione.

Nel secondo incontro, sabato 15 novembre alle ore 16.00, Mauro Meroni presenta “Insieme si può” (Provaci ancora Bill, 2024), un libro che esplora la vita con un figlio autistico attraverso interviste, esperienze quotidiane e fumetti illustrativi di Cristina Cesana (Epythia). A dialogare con l’autore sarà Sonia Zorloni, psicopedagogista.

Il terzo incontro è in programma sabato 22 novembre alle ore 16.00: Maddalena Bertelè presenta “Vera a metà” (Letteratura Alternativa, 2023), storia di resilienza e guarigione dai disturbi alimentari. L’autrice, artista e restauratrice di Cantù, offre un racconto intenso e personale sulla vita di Vera e sulla capacità di superare le difficoltà.