Una serata dedicata alla Giornata internazionale contro la violenza sulle donne

Uno spettacolo che cerca anche di affrontare la difficile situazione della donna in Iran

ROGENO – E’ stato un successo lo spettacolo che si è tenuto nella serata di mercoledì 25 novembre presso la palestra della Scuola primaria “Regina Teodolinda” di Rogeno, in piazza Martiri della Libertà. La rappresentazione dal titolo “OCCIDORIENTE – Terra di mezzo”, a cura dell’Associazione Culturale TiM – Teatro in Mostra, è stata organizzata dalla Provincia di Lecco in collaborazione con il Comune di Rogeno.

Una serata dedicata alla Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne che ha visto la presenza di un numeroso pubblico. Presenti il sindaco di Rogeno, Matteo Redaelli e il consigliere Monica Beretta, il Prefetto Paolo Giuseppe Alfredo Ponta, il presidente della provincia Alessandra Hofmann e il consigliere provinciale con delega alla Cultura Silvia Bosio. Presenti anche diverse autorità militari e civili.

“OCCIDORIENTE – Terra di mezzo” di Hamid Ziarati, regia di Eleonora Moro con Laura Negretti e Sacha Oliviero, scenografie e piano luci Armando Vairo, produzione Teatro In Mostra. Uno spettacolo che nasce da una drammaturgia scritta appositamente per Teatro in Mostra dall’autore iraniano Hamid Ziarati, attualmente uno degli autori stranieri di punta delle edizioni Einaudi. Un testo scritto da un autore che parla dell’eterno rapporto d’amore/odio tra oriente e occidente visti attraverso gli occhi di due donne solo all’apparenza completamente diverse: una giovane iraniana che vive a Teheran negli anni ’80 ed un manichino femminile che ha trascorso tutta la sua vita in una vetrina di una città italiana. Due donne legate dall’amore che prova per loro un ragazzo iraniano, studente in Italia.

Dunque uno spettacolo che cerca anche di affrontare la difficile situazione della donna in Iran e nei paesi mussulmani ma che tocca anche il tema della multiculturalità e quello più ampio della difficoltà di essere accettati in quanto “diversi”.

Una storia, meravigliosamente metaforica, che non dimentica di lanciare uno sguardo disincantato sul ruolo della donna in ambedue le culture; sulle catene, violenze e pregiudizi patriarcali che ancora oggi assediano l’universo femminile in ogni parte del mondo. Pregiudizi a volte apparentemente opposti ma in realtà profondamente simili.

Il risultato è uno spettacolo “politicamente scorretto” narrato con lo stile della prosa contemporanea e del teatro civile. Una pièce visivamente potente che racconta l’intercultura e la multiculturalità oltre i soliti luoghi comuni e le solite banalità!

Hamid Ziarati è partito dal racconto “Il manichino dietro il velo” di Sadegh Hedayat, da molti considerato il Kafka iraniano, per poi plasmarlo sulla personale esperienza di esule politico e trasportarlo così ai giorni nostri, offrendoci così uno sguardo profondo sull’Iran di oggi.