Ad Oggiono l’inaugurazione della Mostra “Prospettive al Femminile”

La mostra verrà inaugurata sabato 8 marzo allo Spazio Ladico di Oggiono

OGGIONO – Quest’anno, in occasione della Festa Internazionale della Donna, il Circolo Culturale Angelo Tenchio arriva a Oggiono con una Mostra fotografica intitolata “Prospettive al Femminile“, un progetto realizzato da donne, per le donne e dedicato a loro. L’inaugurazione si terrà sabato 8 marzo alle ore 10.

La Mostra si terrà presso lo Spazio Ladico, con il patrocinio del Comune di Oggiono e la collaborazione dell’Associazione Commercianti Oggionesi. Sarà aperta dal 8 al 16 marzo, con orari di visita dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17.

Al progetto artistico prendono parte cinque fotografe: Agnese Denti, Emanuela Venneri, Renata Molteni, Roberta Gambarini e Serena Compagnoni.

“Si percepisce la Bellezza nell’aria, quella femminile, un intreccio di immagini di donne accompagnate dalla magia della poesia, a volte lieve, altre volte intensa, creando un incontro emozionante e profondo. Questa proposta non si limita a celebrare l’estetica, né a esaltare la bellezza femminile perfetta e spesso erotizzata dai media, ma si concentra su quella bellezza autentica che ogni donna esprime – continuano dal Circolo Culturale Angelo Tenchio – Le nostre artiste sono riuscite a catturarla con i loro obiettivi e, soprattutto, con la loro sensibilità, fotografando non solo l’apparenza, ma anche l’anima di ciascuna di esse“.

Il Circolo Angelo Tenchio commenta le fotografie in esposizione con queste parole: “Queste immagini vanno oltre la superficie, dando voce a tutte le donne, giovani, gioiose o segnate dalla vita, che accettano il loro corpo e il fluire inesorabile del tempo. Lo fanno con eleganza, in un delicato gioco di luci e ombre, catturando quella luce interiore che sempre risplende nei loro occhi. Le nostre artiste hanno cercato la Bellezza nella naturalezza, mettendo in risalto l’autenticità che abita in ogni donna”.

“Un intreccio di sguardi, volti, sorrisi, gesti, corpi e pose che raccontano una vita in continua evoluzione, un viaggio intimo dentro l’essenza della donna, da cui emergono memorie, speranze, affetti e assenze – spiegano dal Circolo – Guardando i ritratti di queste donne, si evocano le parole di Alda Merini: ‘La bellezza non è che il disvelamento di una tenebra caduta e della luce che ne è venuta fuori'”.

“A guidarci nell’universo della fotografia saranno le parole della poesia, scritte da poetesse e poeti che hanno celebrato la bellezza, la forza e la luce vitale della donna. Ecco, dunque, le donne, nella magnificenza delle loro diversità: nella giovinezza e nella maturità, nella maternità, nel dolore, nella sofferenza e nella malattia, nella serenità, nei pensieri e nei momenti di felicità, ma sempre nella fierezza di essere donne” concludono dal Circolo Culturale Angelo Tenchio.