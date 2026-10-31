Annone Brianza, un concerto dedicato a Bach nella rassegna Corinfesta

Appuntamento sabato 7 novembre, nella Chiesa di San Giorgio

Il Gruppo Corale Ad Libitum proporrà il mottetto “Jesu, meine Freude”

ANNONE BRIANZA – La musica di Johann Sebastian Bach sarà protagonista ad Annone di Brianza con il concerto “Bach e dintorni: il mottetto Jesu, meine Freude, BWV 227”, in programma sabato 7 novembre alle 20.45 nella Chiesa di San Giorgio. L’appuntamento rientra nella rassegna di canto corale Corinfesta.

A esibirsi sarà il Gruppo Corale Ad Libitum, diretto dal Maestro Daniela Garghentini, accompagnato da un ensemble di musicisti e interpreti. Sul palco, insieme al coro, ci saranno Marta Fumagalli al mezzosoprano, Luca Dellacasa al tenore, Luca Maresca all’organo e Anna Camporini al violoncello.

Al centro della serata il mottetto “Jesu, meine Freude” (BWV 227), una delle più significative composizioni corali di Bach, che verrà proposto in un percorso musicale dedicato al compositore tedesco e al suo repertorio.

Il concerto, a ingresso libero, si svolge con il patrocinio del Comune di Annone di Brianza e con il contributo del Fondo Ambiente e Cultura.