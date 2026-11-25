“La violenza si combatte ogni giorno”: così l’Amministrazione Comunale di Annone di Brianza promuove lo spettacolo di Roberta Paolini

L’evento si terrà giovedì 3 dicembre alle 21:00 all’Oratorio Parrocchiale: un’occasione per sottolineare che la violenza sulle donne richiede un impegno condiviso

ANNONE BRIANZA – Si chiama “Ritratto di donne”, lo spettacolo con Roberta Paolini che si terrà in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Il progetto è presentato da Music for Green Events in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Annone di Brianza che promuove l’evento.

“Madri, mogli, muse o ciarlatane? Certe volte è sufficiente cambiare punto di vista per trovare altri colori, altri spunti e persino rivelazioni. Un viaggio attraverso gli occhi curiosi delle donne. Occhi che si stupiscono, che piangono, che ridono, ma che soprattutto domandano. Sapendo che una domanda vale, a volte, molto di più di qualunque risposta”. Così viene l’Associazione presenta lo spettacolo, raccontando i diversi ruoli che una donna si ritrova, sia per scelta che per obbligo, a dover ricoprire.

Lo spettacolo si terrà giovedì 3 dicembre alle ore 21:00, presso l’Oratorio Parrocchiale di Annone. L’iniziativa è mirata a sottolineare che la violenza di genere è un problema comune e come tale esige un impegno condiviso da parte della comunità e delle istituzioni, richiede prevenzione e rappresenta un trauma profondo per tutta la società. Un problema che non può rimanere relegato a una sola data.

Attraverso l’arte teatrale, la performance accompagnerà il pubblico in una riflessione sulla condizione delle donne attraverso un viaggio nelle sfumature dell’universo femminile. Un racconto che parla di emozioni, forze e desideri che ricorderà l’importanza di riconoscere dignità e libertà.

“La responsabilizzazione individuale è strumento fondamentale per contrastare ogni forma di violenza. Una comunità forte è una comunità che protegge chi subisce violenza e non lascia spazio all’indifferenza”, dichiara l’Amministrazione Comunale che al contempo invita la cittadinanza a partecipare all’iniziativa, affinché la serata teatrale possa diventare un momento di impegno collettivo.