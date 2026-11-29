Venerdì 4 dicembre la cena benefica a Castello Brianza, domenica 6 le visite ad Annone e Oggiono

Domenica 20 dicembre l’associazione Clerici Vagantes sarà ai Mercatini di Natale di Oggiono con musica e laboratori

OGGIONO – Con l’arrivo dell’inverno e delle festività natalizie, anche il progetto “Antico percorso di fede – arte” si prepara a chiudere il calendario 2026 con una serie di iniziative tra cultura, musica e solidarietà.

Il percorso di valorizzazione dei siti religiosi dell’Alta Brianza, promosso da Clerici Vagantes e Cooperativa sociale Liberi Sogni, e cofinanziato dal Fondo “Ambiente e Cultura” di Fondazione Comunitaria del Lecchese Onlus, Acinque Energia, i comuni soci di Lario Reti Holding e Silea Spa, propone per il mese di dicembre appuntamenti di raccolta fondi e aperture straordinarie.

Si parte venerdì 4 dicembre all’oratorio di Castello Brianza in via Roma 20 con la seconda edizione la cena di raccolta fondi a favore del progetto. La serata si aprirà alle 19.30 con un aperitivo di benvenuto e la presentazione dei risultati raggiunti nel 2026, mentre alle 20 inizierà la cena con menu fisso brianzolo (antipasto alla brianzola, risotto, panettone, caffè, acqua e vino, con offerta consigliata a partire da 20 euro) cucinato dai volontari dell’associazione Pro Chiesa Brianzola.

Ad accompagnare l’incontro ci sarà la musica natalizia dal vivo dei White Dove, insieme a giochi e premi per tutti i partecipanti. Il ricavato sosterrà le attività del progetto 2025/2027, tra cui le aperture mensili, l’Escape Tour multimediale “Alla ricerca del diamante rosa” e il concorso per giovani artisti “7 santi per 7 chiese”. Le prenotazioni sono obbligatorie entro l’1 dicembre via WhatsApp al numero 333 5378321 (Andrea).

Domenica 6 dicembre saranno visitabili due tappe del percorso tra aperture straordinarie: ad Annone Brianza aprirà la Chiesa di San Giorgio dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 17 a cura dell’associazione Amici di San Giorgio, mentre a Oggiono saranno visitabili le chiese di Sant’Eufemia, Sant’Agata e il Battistero di San Giovanni dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17.30 a cura dell’associazione ARCAO.

Resteranno, invece, chiuse nel mese di dicembre le chiese di San Lorenzo a Oggiono, Sant’Alessandro in Cavonio a Dolzago, San Lorenzo di Brianzola a Castello Brianza, Santi Giacomo e Filippo a Ello e San Martino a Colle Brianza (chiusa per manutenzione, ma con la possibilità di visitare il presepe allestito fuori dalla chiesa).

Infine, domenica 20 dicembre l’associazione Clerici Vagantes, capofila del progetto, sarà ai Mercatini di Natale organizzati dal comune di Oggiono con un gazebo per promuovere l’iniziativa e raccogliere fondi a sostegno dell’Escape Tour “Alla ricerca del diamante rosa”.

In programma anche l’esibizione con musica natalizia del duo folk dei White Dove e un laboratorio per bambini: con un’offerta consigliata a partire da 5 euro, i più piccoli potranno colorare un disegno da spedire nella cassetta delle lettere a Babbo Natale e ricevere un panettoncino o un pandorino.