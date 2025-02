Aperture Straordinarie dei Luoghi di Fede dell’Alta Brianza a Oggiono, Ello e Dolzago

OGGIONO – Sta per arrivare l’apertura (stra)ordinaria di alcuni importanti siti religiosi dell’oggionese, prevista per la prima domenica del mese, ovvero domenica 2 marzo. Nel weekend successivo, inoltre, saranno organizzati eventi a tema medievale pensati per i bambini.

Le attività, cofinanziate dalla Fondazione comunitaria del Lecchese Onlus e da Lario Reti Holding, sono promosse all’interno del progetto “Luoghi di fede in Alta Brianza”, volto a promuovere la valorizzazione del patrimonio storico e artistico locale attraverso il coinvolgimento e coordinamento di una rete di realtà e associazioni locali già operanti sul territorio. Come sempre, grazie alle associazioni locali e ai gruppi volontari, saranno visitabili diversi siti.

Ad Oggiono, grazie all’associazione ARCAO, la chiesa di Sant’Agata, la chiesa di Sant’Eufemia e il Battistero saranno aperte dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17:30. La Chiesa di San Lorenzo è aperta dalle 10 alle 12:30 e dalle 15 alle 17:30. Sono invece sospese le visite guidate al MUD (Museo Urbano Diffuso) in occasione della sfilata di carnevale.

Allo stesso modo, la chiesa dei SS. Giacomo e Filippo di Ello e quella di Sant’Alessandro a Cavonio di Dolzago, resteranno chiuse fino alla prossima primavera.

Venerdì 7 marzo, dalle 14:30 alle 16:30, si svolgerà presso l’oratorio di Dolzago l’evento Dolzago medievale, con laboratori creativi e artistici per bambini a partire dai 5 anni che andranno dalla creazione di pozioni magiche fino alla scrittura con la penna d’oca. Ѐ richiesta la prenotazione entro il 5 marzo al numero 388.1996072.

Domenica 9 marzo, dalle 15 alle 17, si svolgerà presso la sala parrocchiale di Ello l’evento “Alla corte della regine Teodolinda”, che accompagnerà i bambini alla scoperta di questa figura storica attraverso laboratori e racconti. Anche in questo caso è richiesta la prenotazione compilando questo form: https://forms.gle/zyZHyRcvgxXs7qys5

Entrambe le giornate saranno gratuite e animate dalla Coop Soc Liberi Sogni. Sarà possibile lasciare una donazione a sostegno del progetto.

Infine, la chiesa di San Martino a Bestetto – Colle Brianza, è ancora chiusa per lavori di manutenzione.