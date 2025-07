Aperture Straordinarie dei Luoghi di Fede dell’Alta Brianza nel mese di agosto

Un viaggio alla scoperta della fede e della cultura

Si inizia sabato 2 agosto a Castello Brianza

OGGIONO – Con l’arrivo di agosto, il mese si preannuncia ricco di eventi e scoperte, grazie alle aperture straordinarie dei siti religiosi lungo l’Antico Percorso di Fede dell’Alta Brianza. Un periodo all’insegna della bellezza e del turismo di prossimità, che offrirà ai visitatori una serie di iniziative coinvolgenti.

Le attività saranno rese possibili grazie al cofinanziamento del Fondo “Ambiente e Cultura” della Fondazione Comunitaria del Lecchese Onlus, Acinque Energia, i Comuni soci di Lario Reti Holding e Silea SPA, nonché all’impegno della rete di associazioni locali e dei gruppi di volontari che dedicano il loro tempo alla valorizzazione di questo inestimabile patrimonio.

Tra questi, spiccano Clerici Vagantes insieme a Pro Loco e al gruppo Arcao di Oggiono, gli Amici della Chiesa di San Giorgio di Annone, l’Associazione Chiesa Santi Giacomo e Filippo di Ello, il gruppo di volontari della parrocchia di Dolzago, l’Associazione Pro Chiesa di Brianzola di Catello, i volontari di Colle Brianza e la cooperativa sociale Liberi Sogni.

Si inizia sabato 2 agosto a Castello Brianza, dove, grazie all’impegno dei volontari dell’Associazione Pro Chiesa Brianzola, la chiesa sussidiaria di San Lorenzo Martire sarà aperta al pubblico dalle 14 alle 17.

Sempre a Castello Brianza, domenica 24 agosto, avrà luogo un concerto bandistico di grande rilevanza, a cura della Banda del “Colegio Don Orione de Santiago del Chile”, in visita ufficiale in Italia. L’evento si terrà proprio a Castello Brianza, paese natale di Padre Ettore Limonta, missionario che ha dedicato la sua intera vita alla formazione spirituale, educativa e tecnica di numerosi giovani del collegio.

L’esibizione avrà inizio alle 21 in Piazza V Novembre, accanto alla chiesa ausiliare di Brianzola, e sarà seguita da un’anguriata aperta a tutti. (In caso di maltempo, l’evento si terrà all’interno della chiesa).

Domenica 3 agosto, sarà la volta dell’apertura e delle visite a tutti gli altri siti della rete. A Oggiono, grazie all’associazione ARCAO, la Chiesa di Sant’Agata, la Chiesa di Sant’Eufemia e il Battistero di San Giovanni Battista saranno aperti al pubblico e accompagnati da visite guidate dalle 10 alle 12:30 e dalle 15 alle 17:30.

Alle ore 15 avrà luogo una visita guidata gratuita al MUD – Museo Urbano Diffuso, un’opportunità per scoprire le opere di Marco D’Oggiono. Il percorso, che si snoderà per 1,5 km nel centro storico del paese e avrà una durata di circa un’ora e mezza, partirà di fronte al Battistero. Per informazioni telefonare al 340/5965891.

Sempre a Oggiono, la chiesa di San Lorenzo sarà aperta al pubblico grazie all’impegno dei volontari della Pro Loco, con orario continuato dalle 10 alle 12:30 e dalle 15 alle 17:30.

A Ello, i volontari dell’associazione Chiesa dei SS. Giacomo e Filippo guideranno i visitatori alla scoperta della chiesa omonima, con visite dalle 9 alle 12.

Inoltre, giovedì 7 agosto, alle ore 18, sarà celebrata la Santa Messa, seguita da una visita guidata.

Per quanto riguarda la Chiesa di Sant’Alessandro a Cavonio di Dolzago, alle ore 15 si terrà una visita guidata, curata dai volontari della parrocchia. Al termine, seguirà un laboratorio di scrittura con penne d’oca e calamaio di bambù, organizzato insieme ai ragazzi dell’associazione Il Girasole ODV ETS di Dolzago.

Sempre a Dolzago, lunedì 25 e martedì 26 agosto, si celebrerà la festa del patrono Sant’Alessandro con un ricco programma liturgico e di eventi: compieta, adorazione notturna, lodi, messa solenne, animazione per bambini e visite guidate. Per maggiori dettagli, si rimanda al sito ufficiale della parrocchia.

Per entrambi gli eventi, si consiglia di parcheggiare l’automobile al parcheggio del ponte di Cogoredo, proseguire a piedi lungo la scalinata che porta direttamente alla chiesa e scendere lungo la strada al termine della visita.

Ad Annone Brianza, i volontari degli Amici di San Giorgio condurranno visite guidate alla scoperta della Chiesa di San Giorgio, dalle ore 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. Si comunica che, per il mese di agosto, le passeggiate con visite guidate dell’iniziativa Camminannone sono sospese. Per ulteriori informazioni: camminannone@gmail.com

La chiesa di San Martino a Bestetto, Colle Brianza, resterà chiusa per lavori di manutenzione.