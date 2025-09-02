Aperture Straordinarie dei Luoghi di Fede dell’Alta Brianza nel mese di settembre

Un viaggio alla scoperta della fede e della cultura

Si parte sabato 6 settembre a Dolzago

OGGIONO – Dopo il successo delle aperture di agosto, anche settembre si preannuncia all’insegna della bellezza e del turismo di prossimità, con un ricco calendario di iniziative, dalle visite guidate ai concerti, nei suggestivi siti religiosi dell’Oggionese, che punteggiano l’Antico Percorso di Fede dell’Alta Brianza.

Le attività si svolgeranno grazie al cofinanziamento del Fondo “Ambiente e Cultura” della Fondazione Comunitaria del Lecchese Onlus, di Acinque Energia, dei Comuni soci di Lario Reti Holding e di Silea SPA, nonché all’impegno della rete di associazioni locali e dei gruppi di volontari che lavorano per valorizzare questo prezioso patrimonio: Clerici Vagantes, insieme a Pro Loco e al gruppo Arcao di Oggiono; gli Amici della Chiesa di San Giorgio di Annone; l’associazione Chiesa Santi Giacomo e Filippo di Ello; il gruppo volontari della parrocchia di Dolzago; l’associazione Pro Chiesa di Brianzola di Castello; i volontari di Colle Brianza; e la cooperativa sociale Liberi Sogni.

Si parte sabato 6 settembre a Dolzago, con l’apertura straordinaria della Chiesa di Sant’Alessandro a Cavonio, che accoglierà alle 21 il concerto de “I Clarinani”, giovani clarinettisti del Corpo Musicale S. Cecilia di Molteno. In caso di maltempo, l’evento si terrà nella chiesa parrocchiale di Dolzago.

Sempre a Dolzago, domenica 7 settembre la chiesa sarà aperta dalle 10:30 alle 12:30 per l’evento Cammino di Gusto 2.0, organizzato dall’associazione ViviDolzago. Nel pomeriggio, i volontari della parrocchia guideranno due visite alla chiesa, alle 15 e alle 16:30. Per entrambe le iniziative, si consiglia di lasciare l’auto nel parcheggio del ponte di Cogoredo, salire a piedi tramite la scalinata che conduce direttamente alla chiesa e scendere lungo la strada.

Domenica 7 settembre, l’apertura e le visite coinvolgeranno anche altri siti della rete. A Oggiono, grazie all’associazione ARCAO, la chiesa di Sant’Agata, la chiesa di Sant’Eufemia e il Battistero di San Giovanni Battista saranno accessibili e visitabili con spiegazioni al pubblico dalle 10 alle 12:30 e dalle 15 alle 17:30.

Alle ore 15 partirà la visita guidata gratuita al MUD – Museo Urbano Diffuso, un percorso di 1,5 km nel centro storico del paese dedicato alle opere di Marco D’Oggiono. La durata prevista è di circa un’ora e mezza, con partenza di fronte al Battistero. Per informazioni telefonare al 340/5965891.

Inoltre, nelle domeniche del 21 e 28 settembre, la Chiesa di Sant’Agata sarà aperta in via straordinaria, con visite guidate dalle 14:30 alle 17:30, nell’ambito della manifestazione “Ville Aperte in Brianza”. Per informazioni è possibile contattare il numero 340.5965891.

Sempre a Oggiono, la chiesa di San Lorenzo sarà visitabile grazie ai volontari della Pro Loco, con orari dalle 10 alle 12:30 e dalle 15 alle 17:30.

Ad Annone Brianza, i volontari degli Amici di San Giorgio guideranno visite alla scoperta della Chiesa di San Giorgio, disponibili dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.

Dopo una breve pausa estiva, torna nel pomeriggio l’iniziativa Camminannone: una visita guidata attraverso vie e luoghi suggestivi di Annone, alla scoperta delle sue bellezze architettoniche, storiche e naturalistiche, nonché delle famiglie annonesi che contribuirono a rendere celebre il paese e Milano durante il Rinascimento (MUD). Il percorso sarà arricchito da curiosità, tradizioni, detti popolari e aneddoti legati al territorio.

Il punto di ritrovo è fissato all’esterno della Chiesa di San Giorgio alle ore 15. Per chi desidera unire la passeggiata a una visita della Chiesa e dell’Ancora della Passione custodita al suo interno, il ritrovo è nello stesso luogo alle ore 14. Per ulteriori informazioni contattare i seguenti numeri: 3204661747 (sig. Galli); 3355661845 (sig. Rigamonti). Le prenotazioni sono aperte fino a sabato 6 settembre scrivendo a questa e-mail: camminannone@gmail.com.

A Ello, l’apertura straordinaria della chiesa dei SS. Giacomo e Filippo prevista per la prima domenica del mese è sospesa, ma i volontari dell’Associazione Chiesa dei SS. Giacomo e Filippo hanno organizzato due interessanti iniziative per le domeniche successive.

Domenica 14 settembre sarà dedicata alla celebrazione di San Michele Arcangelo. Alle ore 15 si terrà una mostra di strumenti musicali medievali, seguita alle 15:30 dalla presentazione dei lavori artistici realizzati dai ragazzi dell’oratorio estivo di Ello in collaborazione con gli artisti della Coop Soc Liberi Sogni. A partire dalle 16, il “Trio Meratrio” si esibirà in un concerto con strumenti storici, proponendo musiche antiche tratte da codici europei dal XII al XVI secolo.

Domenica 21 settembre, nell’ambito dell’iniziativa “Ville Aperte in Brianza”, si svolgerà un pellegrinaggio dalla chiesa di Sant’Agata di Oggiono alla chiesa dei SS. Giacomo e Filippo di Ello, lungo un suggestivo percorso immerso nella natura brianzola, organizzato in collaborazione con l’Associazione ARCAO di Oggiono.

Infine, da mercoledì 17 a lunedì 22 settembre, a Castello Brianza si svolgerà la Festa di Maria Bambina, organizzata dall’Associazione Pro Chiesa di Brianzola insieme alla Parrocchia di San Lorenzo Martire. In occasione della festa, la chiesa di San Lorenzo a Brianzola sarà aperta nel weekend, con una visita guidata in programma sabato 20 settembre alle ore 18.

Sempre sabato 20 settembre sono in programma un laboratorio artistico alle 17 e una serata danzante alle 21. Nel fine settimana sarà inoltre aperta, su prenotazione, la cucina con piatti tradizionali brianzoli: 333.8912588 – 339.6216798

Infine, domenica 21 settembre, dopo un pranzo comunitario su prenotazione, alle ore 15 si terrà la processione con il simulacro di Maria Bambina, accompagnata dalla Banda di Sirone; a seguire, alle 16, una tombolata e, infine, alle 21 l’estrazione della lotteria.

La chiesa di San Martino a Bestetto di Colle Brianza resterà chiusa ancora per lavori di manutenzione.